Des caddies remplis de produits et accompagnés de messages en soutien à Gaza ont été déposés dans un magasin Carrefour de la région parisienne

Des militants mènent une opération de boycott dans un Carrefour en région parisienne Des caddies remplis de produits et accompagnés de messages en soutien à Gaza ont été déposés dans un magasin Carrefour de la région parisienne

AA / Paris / Ümit Dönmez

Des militants engagés en faveur de la Palestine ont organisé, jeudi, une opération symbolique de boycott dans un magasin Carrefour de la région parisienne, en dénonçant les liens du groupe avec Israël et les accusations formulées ces derniers mois par plusieurs collectifs propalestiniens.

L’action, suivie exclusivement par Anadolu, a consisté à remplir plusieurs chariots de produits alimentaires et de consommation courante avant d’y apposer des pancartes portant l’inscription : « Merci d’envoyer désormais à Gaza », en référence à la polémique née après l’envoi de colis à des soldats israéliens par le partenaire israélien de Carrefour en 2023.

Les militants ont également barré certaines images figurant sur les affiches déposées dans les caddies, dans une mise en scène destinée à interpeller les clients du magasin sur la situation humanitaire dans la bande de Gaza et sur les appels au boycott visant l’enseigne française.

L’opération s’est déroulée sans incident majeur, sous le regard de clients surpris. Les chariots avaient été disposés dans différentes allées du magasin ainsi qu’à proximité des caisses.

Depuis le début de la guerre menée par Israël à Gaza, Carrefour fait régulièrement l’objet de campagnes de boycott dans plusieurs pays. Des organisations propalestiniennes reprochent au distributeur français son partenariat avec des franchisés israéliens, après la diffusion, en octobre 2023, d’images montrant des colis distribués à des soldats israéliens mobilisés.

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Le groupe Carrefour avait ensuite affirmé que cette initiative relevait exclusivement de son partenaire local en Israël et non du siège français. La controverse avait néanmoins alimenté une vaste campagne sur les réseaux sociaux dans plusieurs pays arabes et européens.

Cette nouvelle action s'inscrit dans un contexte de mobilisations citoyennes liées au conflit à Gaza, alors que les appels au boycott d’entreprises accusées de soutenir directement ou indirectement Israël continuent de se multiplier en Europe.