Le Pakistan condamne « fermement » l’attaque des Houthis contre un navire civil en mer Rouge Trois Pakistanais figurent parmi les six personnes tuées dans l’attaque menée mardi

Le Pakistan a « fermement » condamné mercredi l’attaque menée par les Houthis contre un navire commercial non combattant en mer Rouge, qui a coûté la vie à trois ressortissants pakistanais, la qualifiant de violation du droit international et de menace pour la sécurité maritime.

« De telles attaques mettent en danger des vies innocentes, constituent une violation du droit international et représentent une grave menace pour la liberté de navigation », a déclaré le ministre pakistanais des Affaires étrangères, Ishaq Dar, dans un communiqué.

Un autre ressortissant pakistanais a été blessé dans l’attaque.

Six personnes ont été tuées et dix autres blessées mardi lorsque les Houthis ont pris pour cible un navire commercial transportant des denrées alimentaires dans le détroit de Bab el-Mandeb.

Ishaq Dar a indiqué qu’Islamabad était en contact avec les autorités saoudiennes compétentes ainsi qu’avec le gouvernement yéménite internationalement reconnu afin d’obtenir davantage d’informations sur l’incident et ses circonstances.

Il a demandé à l’ambassade du Pakistan à Riyad de se coordonner « immédiatement » avec les autorités concernées et d’engager toutes les démarches nécessaires au rapatriement des dépouilles des victimes pakistanaises, ainsi qu’à la prise en charge du ressortissant blessé.

« Nous suivons la situation de près et continuerons à maintenir un contact étroit avec les autorités compétentes », a-t-il ajouté.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore