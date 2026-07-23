« La région est entraînée dans un cercle de confrontation toujours plus large », alerte Antonio Guterres

Le chef de l'ONU alerte sur l'aggravation des crises au Moyen-Orient en raison du non-respect du droit international « La région est entraînée dans un cercle de confrontation toujours plus large », alerte Antonio Guterres

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a averti, jeudi, qu'un « mépris alarmant du droit international » alimentait la multiplication des conflits et l'aggravation des crises au Moyen-Orient, dont les conséquences sont, selon lui, « dévastatrices ».

S'exprimant devant le Conseil de sécurité des Nations unies lors d'une réunion consacrée au règlement pacifique des différends, Guterres a déclaré que « les conflits se multiplient, deviennent plus complexes, plus longs et plus étendus », ajoutant que « l'impunité se propage » et que « les violations restent sans réponse ».

Avertissant que « la situation devient incontrôlable », il a estimé que le monde se trouvait « au bord de l'inimaginable ».

Le chef de l'ONU a également appelé au rétablissement intégral des droits et libertés de navigation dans et autour du détroit d'Ormuz et de Bab al-Mandab. « Les droits et libertés de navigation internationaux dans et autour du détroit d'Ormuz et de Bab al-Mandab doivent être pleinement rétablis », a-t-il déclaré.

« La diplomatie est la seule voie à suivre », a ajouté Guterres.

Évoquant ensuite la situation à Gaza, le secrétaire général de l'ONU a affirmé que les civils continuaient de payer un lourd tribut malgré le cessez-le-feu, des habitants étant tués dans leurs maisons et leurs communautés « alors qu'Israël renforce son contrôle sur Gaza ».

Il a également souligné que « les conditions de vie demeurent insupportables », tandis que « des maladies effroyables se propagent » et que les opérations humanitaires restent fortement entravées.

Concernant la Cisjordanie occupée, Antonio Guterres a mis en garde contre une « annexion progressive » dans un contexte marqué par les violences, l'intensification des opérations militaires israéliennes, l'expansion des colonies et des « déplacements massifs de population ».

« La région est entraînée dans un cercle de confrontation toujours plus large », a-t-il conclu.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba