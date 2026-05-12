« Nous avons dit que nous répondrions de manière symétrique à toutes les actions russes », avertit le président ukrainien

Zelenskyy affirme que la Russie a lancé plus de 200 drones durant la nuit, mettant fin au « cessez-le-feu partiel » « Nous avons dit que nous répondrions de manière symétrique à toutes les actions russes », avertit le président ukrainien

AA / Istanbul /

Le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy a affirmé mardi que la Russie avait lancé plus de 200 drones durant la nuit, accusant Moscou d’avoir choisi « de mettre fin au cessez-le-feu partiel ».

« Nous avons dit que nous répondrions de manière proportionnée à toutes les actions russes », a averti Volodymyr Zelenskyy sur la plateforme américaine X.

Le dirigeant ukrainien a accusé la Russie d’avoir lancé plus de 80 bombes aériennes et mené plus de 30 frappes aériennes.

Selon lui, des drones ont été abattus dans les régions de Dnipro, Jytomyr, Mykolaïv, Soumy, Kharkiv et Tchernihiv, ainsi qu’à Kiev et dans sa région.

Le président ukrainien a indiqué que des infrastructures énergétiques, des immeubles résidentiels et un jardin d’enfants avaient été endommagés. Il a également fait état d’une frappe visant une locomotive civile dans la région de Dnipropetrovsk.

« Des personnes ont été blessées à la suite de ces frappes. Et malheureusement, il y a des morts », a-t-il déclaré, présentant ses condoléances aux familles des victimes.

« La Russie doit mettre fin à cette guerre, et c’est à elle de faire le pas vers un cessez-le-feu réel et durable », a-t-il insisté, appelant à un renforcement des sanctions contre Moscou jusqu’à l’instauration d’une trêve permanente.

De son côté, le ministère russe de la Défense a affirmé sur Telegram que ses forces avaient abattu 31 drones ukrainiens depuis minuit au-dessus des régions de Belgorod, Volgograd, Voronej et Rostov.

Les affirmations des deux camps restent difficiles à vérifier de manière indépendante en raison de la poursuite du conflit.

Le cessez-le-feu de trois jours entre la Russie et l’Ukraine proposé par le président américain Donald Trump a expiré lundi à 21h00 GMT.

Donald Trump avait annoncé vendredi que Moscou et Kiev étaient convenus d’une trêve du 9 au 11 mai, accompagnée d’un échange de 1.000 prisonniers contre 1.000, présentant cette initiative comme une possible étape vers la fin de la guerre.

Avant cette proposition, Moscou avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral pour les 8 et 9 mai à l’occasion des célébrations de la victoire soviétique lors de la Seconde Guerre mondiale, tout en menaçant l’Ukraine d’une riposte « massive » par missiles si les cérémonies du Jour de la Victoire étaient perturbées.

Kiev avait ensuite indiqué qu’elle respecterait un cessez-le-feu à partir de minuit le 6 mai. Les deux parties se sont par la suite mutuellement accusées d’avoir violé la trêve.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore