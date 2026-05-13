L’Europe ne peut pas se fier aux humeurs géopolitiques changeantes, déclare le président ukrainien lors du sommet des Neuf de Bucarest

Zelensky exhorte l’Europe à développer des capacités de défense plus autonomes L’Europe ne peut pas se fier aux humeurs géopolitiques changeantes, déclare le président ukrainien lors du sommet des Neuf de Bucarest

AA / Moscou / Elena Teslova

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déclaré lors du sommet des Neuf de Bucarest en Roumanie que l’Europe devrait tendre vers une plus grande unité et, dans certains domaines, disposer de capacités de défense plus autonomes.

Zelensky a partagé son discours sur le réseau social Telegram, dans lequel il a également affirmé que le continent ne peut pas se reposer sur des conditions géopolitiques changeantes.

« L’Europe ne peut pas dépendre des humeurs géopolitiques changeantes », a déclaré Zelensky, appelant à une intégration plus profonde des ressources, de la production et des capacités de défense pour renforcer l’UE et l’OTAN.

Il a indiqué que l’Ukraine exporte son expertise en matière de sécurité à l’étranger, notamment vers les pays du Golfe Persique et des régions comme le Moyen-Orient et le Caucase du Sud, et qu’elle commence une coopération similaire en Europe.

Zelensky a mis en avant une proposition de « Drone Deal » pour l’UE, qu’il a dit avoir discutée avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, et a précisé que ces initiatives devraient être développées au niveau institutionnel de l’UE et via des accords bilatéraux.

Il a souligné que la guerre moderne évolue rapidement et que posséder des armes ne suffit pas sans une véritable expérience du combat et la capacité de s’adapter rapidement, ce que l’Ukraine possède actuellement.



« Cette expérience n’existe qu’en Ukraine, seulement parmi nos soldats », a déclaré Zelensky, exhortant les partenaires à ne pas tarder et à investir dans la production et la coopération de défense communes.

Il a précisé que ces efforts devraient se refléter dans le programme Action pour la sécurité en Europe (SAFE) de l’UE, qui vise à soutenir le réarmement rapide et l’adaptation des industries de défense européennes aux défis de sécurité actuels.

Zelensky a également appelé à poursuivre la pression diplomatique sur la Russie, affirmant que les sanctions et les « capacités à longue portée », faisant allusion aux attaques de drones de l’Ukraine, avaient déjà un effet.

Il a exhorté à soutenir l’initiative Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), la qualifiant d’outil essentiel permettant à l’Ukraine d’acquérir des systèmes antimissiles alors que la capacité de production européenne est encore en développement.

Dans le même temps, il a mis en garde contre une séparation des priorités économiques et sécuritaires, estimant que les prix de l’énergie, les coûts du carburant et la compétitivité européenne sont directement liés à la sécurité.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz