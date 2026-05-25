Xi rencontre le PM pakistanais à Pékin alors qu’Islamabad poursuit ses efforts diplomatiques sur le conflit iranien

Le président chinois Xi Jinping a rencontré lundi à Pékin le Premier ministre pakistanais Shehbaz Sharif, en visite officielle en Chine, alors qu’Islamabad poursuit ses efforts diplomatiques pour favoriser une issue au conflit entre les États-Unis et l’Iran, selon les médias d’État chinois.

Shehbaz Sharif, qui effectue une visite officielle de quatre jours en Chine, avait auparavant été accueilli par le Premier ministre chinois Li Qiang au Grand Palais du Peuple.

Cette visite intervient alors que la Chine et le Pakistan célèbrent cette année le 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques.

Plus tôt dans la journée, Shehbaz Sharif avait déclaré, à l’issue de ses entretiens avec Li Qiang, que les développements concernant la fin du conflit entre les États-Unis et l’Iran « évoluaient dans la bonne direction ».

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore