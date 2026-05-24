Washington et Téhéran proches d’un accord de cessez-le-feu de 60 jours pour rouvrir le détroit d’Ormuz

Les États-Unis et l’Iran seraient proches de conclure une prolongation de 60 jours du cessez-le-feu qui permettrait la réouverture du détroit d’Ormuz, la reprise des exportations pétrolières iraniennes et l’ouverture d’une nouvelle phase de négociations sur le programme nucléaire de Téhéran, selon un responsable américain au fait du projet d’accord cité par le site d’information Axios.

L’accord proposé, qui n’a pas encore été finalisé, pourrait être annoncé dès dimanche.

Des responsables ont toutefois averti que l’entente pourrait encore échouer avant sa signature.

Selon le projet de mémorandum d’entente, l’Iran retirerait les mines présentes dans le détroit d’Ormuz et garantirait la libre circulation des navires sans perception de droits de passage.

En contrepartie, Washington lèverait le blocus imposé aux ports iraniens et accorderait des dérogations limitées aux sanctions afin de permettre à Téhéran de vendre librement son pétrole pendant une période de 60 jours.

Un responsable américain a qualifié ce mécanisme de « soulagement en échange de résultats », expliquant que l’allègement économique interviendrait après des mesures concrètes prises par l’Iran et non de manière anticipée.

Le projet comprend également des engagements iraniens à ne pas chercher à se doter de l’arme nucléaire et à négocier une suspension de l’enrichissement d’uranium ainsi que le retrait de ses stocks d’uranium hautement enrichi.

Toute levée plus large des sanctions ou tout dégel des avoirs iraniens serait discuté durant la période de cessez-le-feu, mais ne serait appliqué que dans le cadre d’un accord final vérifié.

Les forces américaines déployées dans la région resteraient en place pendant ces 60 jours et ne se retireraient qu’en cas de conclusion d’un accord définitif.

L’accord semble également lié aux efforts visant à mettre fin au conflit entre Israël et le Hezbollah au Liban.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu aurait exprimé des inquiétudes concernant cette disposition lors d’un entretien téléphonique samedi avec le président américain Donald Trump.

Un responsable américain a néanmoins indiqué qu’Israël conserverait la possibilité d’agir si le Hezbollah tentait de se réarmer ou de reprendre ses attaques.

Plusieurs dirigeants arabes et musulmans, notamment d’Arabie saoudite, du Qatar, d’Égypte, de Türkiye, du Pakistan et des Émirats arabes unis, ont soutenu les efforts diplomatiques en cours.

Le Pakistan a joué un rôle central dans la médiation, le maréchal pakistanais Asim Munir s’étant rendu à Téhéran afin de contribuer à la finalisation de l’accord.

La Maison-Blanche espère que les derniers points de blocage pourront être réglés dans les prochaines heures.

Des responsables américains ont toutefois prévenu que le cessez-le-feu pourrait prendre fin prématurément si Washington estimait que l’Iran ne négociait pas sérieusement sur le dossier nucléaire.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore