Le transit dans cette voie maritime stratégique « est actuellement beaucoup plus limité que ce que l’on souhaiterait, et comporte davantage de risques », notamment en raison des opérations de minage menées par Téhéran, a-t-il indiqué

Washington affirme que toute nouvelle pose de mines par l’Iran sera considérée comme une violation du cessez-le-feu Le transit dans cette voie maritime stratégique « est actuellement beaucoup plus limité que ce que l’on souhaiterait, et comporte davantage de risques », notamment en raison des opérations de minage menées par Téhéran, a-t-il indiqué

AA/ Washigton /Michael Hernandez

Toute nouvelle pose de mines par l’Iran dans le détroit d’Ormuz sera considérée comme une violation du cessez-le-feu en vigueur avec les États-Unis, a déclaré vendredi le secrétaire à la Défense Pete Hegseth.

Le transit dans cette voie maritime stratégique « est actuellement beaucoup plus limité que ce que l’on souhaiterait, et comporte davantage de risques », notamment en raison des opérations de minage menées par Téhéran, a-t-il indiqué.

« S’il y a des tentatives imprudentes et irresponsables de poser davantage de mines, nous y répondrons. Il s’agit d’une violation du cessez-le-feu », a-t-il affirmé devant des journalistes au Pentagone.

Selon lui, l’Iran utilise de petites embarcations rapides armées pour poser des mines dans le détroit, mais aussi pour harceler, voire saisir, des navires commerciaux en transit. Le président américain Donald Trump a désormais autorisé l’armée à détruire ces embarcations, a-t-il ajouté.

« Nos commandants disposent de règles d’engagement claires. Si l’Iran pose des mines ou menace les navires commerciaux américains ou les forces américaines, nous ouvrirons le feu pour détruire, sans hésitation », a-t-il poursuivi.

Le chef d’état-major interarmées, Dan Caine, a indiqué que l’Iran avait attaqué cinq navires dans le détroit d’Ormuz et en avait saisi deux.

Un porte-avions supplémentaire doit prochainement rejoindre le dispositif américain de blocus des navires à destination ou en provenance des ports iraniens, dans le cadre d’un renforcement des opérations, a précisé Hegseth.

« Notre blocus s’étend et devient global. L’armée américaine est sans égale, projetant sa puissance, refusant le passage à ses adversaires et protégeant ses intérêts au moment et à l’endroit de son choix », a-t-il déclaré.

« Aucun navire ne naviguera depuis le détroit d’Ormuz vers une quelconque destination dans le monde sans l’autorisation de la marine américaine. Au régime de Téhéran, le blocus se resserre », a-t-il ajouté.

L’Iran affirme de longue date que ce blocus constitue une violation du cessez-le-feu que Donald Trump a unilatéralement prolongé mardi, et exige de l’administration américaine qu’elle y mette fin avant toute reprise des négociations, actuellement dans l’impasse.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir