Trump a mis en avant des racines, une langue et des valeurs communes, socle d’une « civilisation extraordinaire », défendue sous les couleurs rouge, blanc et bleu

Visite du roi Charles à la Maison-Blanche : « aucun ami plus proche que les Britanniques », affirme Trump Trump a mis en avant des racines, une langue et des valeurs communes, socle d’une « civilisation extraordinaire », défendue sous les couleurs rouge, blanc et bleu

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a accueilli mardi à la Maison-Blanche le roi Charles III et la reine Camilla, rendant un hommage appuyé à l’alliance anglo-américaine, qu’il a décrite comme un lien d’amitié exceptionnel forgé au fil des siècles.

« Depuis les siècles qui ont suivi notre indépendance, les Américains n’ont pas eu d’amis plus proches que les Britanniques », a déclaré le président lors de la cérémonie d’accueil, évoquant des racines, une langue et des valeurs communes comme fondement d’une « civilisation extraordinaire », défendue ensemble sous les couleurs rouge, blanc et bleu.

Il a également rappelé la rencontre de 1941 entre Winston Churchill et Franklin D. Roosevelt, à l’origine de la Charte de l’Atlantique, destinée à esquisser une vision du monde libre.

« Cette compréhension de notre lien unique et de notre rôle dans l’histoire est au cœur de notre relation spéciale, et nous espérons qu’elle perdurera », a-t-il ajouté.



Le roi Charles III et la reine Camilla effectuent une visite d’État aux États-Unis du 27 au 30 avril, à l’invitation de Donald Trump. Ce déplacement marque le 250e anniversaire de l’indépendance américaine et constitue la première visite officielle de Charles III en tant que souverain.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme