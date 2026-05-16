Le cardinal Michael Czerny a confirmé cette décision dans un message à la suite de sa rencontre avec le souverain pontife le 3 mai

Vatican : création d’une commission sur l’intelligence artificielle face aux enjeux des mutations technologiques Le cardinal Michael Czerny a confirmé cette décision dans un message à la suite de sa rencontre avec le souverain pontife le 3 mai

AA / Londres / Aysu Bicer

Le pape Léon XIV a approuvé la création d’une nouvelle commission du Vatican dédiée à l’intelligence artificielle, selon un rapport de Vatican News publié samedi.

Le cardinal Michael Czerny a confirmé cette décision dans un message à la suite de sa rencontre avec le souverain pontife le 3 mai.

Cette initiative a été décidée en raison « du développement, au cours des dernières décennies, du phénomène de l’intelligence artificielle et des accélérations récentes de son usage massif ; de ses effets potentiels sur les êtres humains et sur l’humanité dans son ensemble ; de la préoccupation de l’Église pour la dignité de chaque personne humaine, en particulier dans le cadre de son développement intégral ; le pape Léon XIV a approuvé la création d’une commission interdicastérielle sur l’intelligence artificielle ».

Ce nouvel organe sera coordonné, durant sa première année, par le dicastère pour le service du développement humain intégral.

Il réunit sept institutions du Vatican, dont le dicastère pour la doctrine de la foi, celui pour la culture et l’éducation, celui pour la communication, ainsi que trois académies pontificales couvrant les sciences de la vie, les sciences et les sciences sociales.

Selon le texte, la direction de la commission sera assurée à tour de rôle chaque année par les institutions participantes, le pape désignant à chaque mandat le coordinateur.

L’instance aura pour mission de faciliter la coopération et l’échange d’informations entre ses membres sur les activités et projets liés à l’IA, notamment les politiques d’usage au sein du Saint-Siège, tout en promouvant le dialogue, la communion et la participation.

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des travaux récents du Vatican sur l’IA, notamment le document « Antiqua et Nova » publié en janvier 2025, consacré aux relations entre intelligence artificielle et intelligence humaine.

L’intelligence artificielle occupe une place importante dans les premiers mois du pontificat de Léon XIV.

Il avait déjà souligné que « l’Église offre aujourd’hui à tous le trésor de sa doctrine sociale en réponse à une nouvelle révolution industrielle et aux développements de l’intelligence artificielle qui posent de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail ».

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir