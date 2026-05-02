- « La sanction doit être exemplaire pour que cessent les actes anti-chrétiens qui se multiplient en Terre sainte », affirme le chef de la diplomatie française

Une religieuse française agressée par un juif orthodoxe à Jérusalem : la France réclame une sanction « exemplaire » - « La sanction doit être exemplaire pour que cessent les actes anti-chrétiens qui se multiplient en Terre sainte », affirme le chef de la diplomatie française

AA / Istanbul / Adama Bamba

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, a exprimé samedi son « émotion » et son « soutien » à une religieuse française agressée par un extrémiste israélien à Jérusalem, appelant à une sanction « exemplaire » contre l’auteur des faits.

Dans un message publié sur le réseau social américain X, le chef de la diplomatie française a indiqué s’être entretenu avec la victime, évoquant « l’agression choquante » qu’elle a subie. « Je lui ai exprimé ma vive émotion, mon soutien et mes vœux de prompt rétablissement », a-t-il déclaré.

Jean-Noël Barrot a par ailleurs précisé que le suspect avait été arrêté, tout en insistant sur la nécessité d’une réponse judiciaire ferme. « La sanction doit être exemplaire pour que cessent les actes anti-chrétiens qui se multiplient en Terre sainte et que la France (…) ne peut en aucun cas tolérer », a-t-il affirmé.

Une religieuse française agressée par un juif orthodoxe

Selon la police israélienne, un homme israélien de 36 ans a été interpellé après avoir violemment agressé une religieuse française de 48 ans, chercheuse à l’École biblique et archéologique française, mardi en fin d’après-midi près du Mont Sion.

D’après les premiers éléments, l’agresseur aurait projeté la victime au sol par-derrière avant de lui porter un coup de pied alors qu’elle se trouvait à terre. La religieuse a été blessée au visage et à la tête, sans que son pronostic vital ne soit engagé.

Le suspect est actuellement interrogé pour agression, avec un possible mobile raciste ou religieux. Cet incident intervient dans un contexte de préoccupations croissantes face à la multiplication d’actes visant des chrétiens à Jérusalem, régulièrement attribués à des groupes extrémistes.

Les autorités israéliennes ont condamné cet acte, qualifié d’« abject », réaffirmant leur engagement à garantir la liberté de culte pour toutes les religions. Parallèlement, le Consulat général de France à Jérusalem a également dénoncé fermement cette attaque et appelé à ce que l’auteur soit traduit en justice.