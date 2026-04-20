L’armée israélienne confirme l’authenticité d’une image montrant un soldat frappant une statue de Jésus dans le sud du Liban, provoquant une large vague de condamnations

Une photo d’un soldat israélien détruisant une statue de Jésus au Liban suscite une vive indignation L’armée israélienne confirme l’authenticité d’une image montrant un soldat frappant une statue de Jésus dans le sud du Liban, provoquant une large vague de condamnations

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Une photo montrant un soldat israélien frappant une statue de Jésus à coups de masse dans le sud du Liban a suscité une vive indignation à travers le monde.

L’armée israélienne a confirmé lundi l’authenticité de l’image, largement relayée sur la plateforme X, où elle a été visionnée plus de 5 millions de fois.

La statue, située à la périphérie de la localité de Debl, près de la frontière israélienne, a été détruite, provoquant une vague de condamnations, notamment de la part d’écrivains et d’activistes sur les réseaux sociaux.

« Je condamne fermement et proteste. C’est un incident très triste », a réagi un utilisateur, appelant à des sanctions contre le soldat.

Plusieurs internautes ont dénoncé un acte « délibéré ».

Le député arabe israélien Ayman Odeh a ironisé en déclarant : « Nous attendrons d’entendre le porte-parole de l’armée affirmer que le soldat s’est senti menacé par Jésus. »

Un autre député arabe à la Knesset, Ahmad Tibi, a estimé que ceux qui s’en prennent à des mosquées et des églises à Gaza ou insultent des membres du clergé chrétien à Jérusalem « n’ont pas peur de s’attaquer à une statue de Jésus-Christ et de diffuser les images publiquement ».

Il a également dénoncé l’escalade du racisme, évoquant le silence de la communauté internationale.

L’armée israélienne a annoncé l’ouverture d’une enquête. Cet incident intervient dans un contexte d’accusations répétées de violations de lieux religieux, notamment en Gaza et en Cisjordanie, depuis le début de la guerre déclenchée en octobre 2023.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore