Un nombre croissant de Suisses remettent également en question la neutralité traditionnelle du pays

Une majorité de Suisses soutient un renforcement des liens avec l’OTAN, selon une étude Un nombre croissant de Suisses remettent également en question la neutralité traditionnelle du pays

De plus en plus de citoyens suisses soutiennent une hausse des dépenses de défense et une coopération plus étroite avec l’OTAN, dans un contexte de préoccupations sécuritaires croissantes, selon une étude publiée mardi par le Centre d’études de sécurité de l’ETH Zurich.

L’étude « Security 2026 » révèle que le sentiment de sécurité de la population suisse est tombé à son niveau le plus bas depuis deux décennies.

Seuls 82 % des personnes interrogées déclarent se sentir en sécurité, soit une baisse de quatre points par rapport à l’année précédente.

L’optimisme concernant l’avenir de la politique mondiale a également atteint un nouveau plus bas : près d’un quart des sondés se disent « très pessimistes » quant à la situation, contre seulement 13 % qui se montrent optimistes.

Parallèlement, le soutien à l’armée suisse atteint des niveaux records.

Environ 83 % des personnes interrogées estiment que l’armée reste nécessaire, tandis que le soutien à l’abolition du service militaire obligatoire est tombé à 25 %, son niveau le plus faible depuis la fin de la Guerre froide.

Dans le même temps, 29 % des sondés se disent favorables à une augmentation des dépenses militaires, soit le niveau le plus élevé enregistré depuis le lancement des enquêtes en 1986.

L’évolution du paysage sécuritaire en Europe contribue également à modifier les perceptions autour de la politique traditionnelle de neutralité de la Suisse.

Si 85 % des personnes interrogées continuent de soutenir le principe de neutralité, ce chiffre a fortement chuté depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine en 2022, où il s’élevait à 97 %.

Une majorité de répondants, soit 59 %, estime que la neutralité ne pourrait plus être défendue militairement de manière crédible en cas de crise.

Dans ce contexte, le soutien à une coopération sécuritaire renforcée progresse, avec 56 % des sondés favorables à des liens plus étroits avec l’OTAN.

L’étude montre également que 43 % des personnes interrogées considèrent qu’une adhésion à une alliance européenne de défense constituerait une meilleure garantie de sécurité que la neutralité seule, soit le niveau le plus élevé jamais enregistré.

En cas de conflit armé, 78 % des répondants soutiendraient une défense militaire du pays.

Près de la moitié des personnes interrogées se disent prêtes à défendre personnellement la Suisse avec une arme, tandis que 85 % affirment qu’elles contribueraient dans un rôle non combattant.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani