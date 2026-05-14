« Aujourd’hui, le régime d’apartheid israélien commet un génocide à Gaza, effaçant violemment des communautés entières en Cisjordanie occupée et à Jérusalem », déclare Rashida Tlaib

Une législatrice américaine réintroduit une résolution reconnaissant la « Nakba » palestinienne « Aujourd’hui, le régime d’apartheid israélien commet un génocide à Gaza, effaçant violemment des communautés entières en Cisjordanie occupée et à Jérusalem », déclare Rashida Tlaib

AA / Washington / Diyar Guldogan

La représentante américaine Rashida Tlaib a réintroduit jeudi une résolution reconnaissant le 78ème anniversaire de la « Nakba » et réaffirmant le droit au retour des réfugiés palestiniens.

« La Nakba n’a jamais pris fin », a déclaré Tlaib dans un communiqué.



« Aujourd’hui, le régime d’apartheid israélien commet un génocide à Gaza, effaçant violemment des communautés entières en Cisjordanie occupée et à Jérusalem, et bombardant les camps de réfugiés palestiniens au Liban. C’est une campagne pour effacer les Palestiniens de l’existence. »

La résolution, intitulée « Reconnaissance de la Nakba en cours et des droits des réfugiés palestiniens », intervient avant le 78ème anniversaire de la « Nakba », le 15 mai.

Le terme arabe « Nakba », qui signifie « catastrophe », fait référence au déplacement de centaines de milliers de Palestiniens lors de la guerre de 1948 et à la création de l’État d’Israël.

Tlaib a également accusé le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et son gouvernement de chercher à déplacer définitivement les Palestiniens de la bande de Gaza et à étendre les menaces militaires au sud du Liban.



« La véritable paix doit être fondée sur la justice et le droit inaliénable au retour des réfugiés palestiniens », a-t-elle déclaré.

La résolution est co-parrainée par plusieurs élus démocrates, dont Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Ayanna Pressley et Betty McCollum.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz