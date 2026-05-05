La flottille mondiale Sumud évoque la présence de drones, d’un hélicoptère militaire et de navires non identifiés en Méditerranée

Une flottille humanitaire en route vers Gaza dénonce une tentative d’interception d'Israël au large de la Grèce La flottille mondiale Sumud évoque la présence de drones, d’un hélicoptère militaire et de navires non identifiés en Méditerranée

AA / Istanbul / Mohammad Sio

La flottille mondiale Sumud a indiqué lundi soir que des forces israéliennes tentaient d’intercepter des navires d’aide en route vers Gaza au large des côtes grecques, évoquant une intensification de la surveillance et des actes d’intimidation en mer.

Dans un communiqué, le groupe précise que la flotte de la Freedom Flotilla Coalition, actuellement en navigation au large de la Grèce pour rejoindre la mission Flottille mondiale Sumud vers la bande de Gaza, fait l’objet d’une « surveillance militaire active et d’intimidations ».

Par ailleurs, la flottille a détaillé une chronologie d’« escalade tactique ».

À 19h27, heure de Palestine, quatre navires ont signalé la présence d’un hélicoptère militaire survolant leur position, selon le communiqué.

À 21h53, les participants ont fait état de trois drones dans le ciel ainsi que d’un navire non identifié au loin, ayant volontairement éteint ses feux de navigation.

Le groupe a également mentionné des données de suivi maritime indiquant qu’un avion de l’entreprise américaine Lockheed Martin a survolé directement la flotte peu avant ces derniers développements.

Selon le communiqué, les participants ont ensuite signalé la présence de navires non identifiés et de lumières blanches s’approchant de la flottille par l’arrière.

Le groupe estime que ces éléments laissent présager une tentative d’interception imminente.

Depuis 2007, Israël impose un blocus strict à la bande de Gaza, plaçant les 2,4 millions d’habitants du territoire au bord de la famine.

En octobre 2023, Israël a lancé une offensive d’envergure sur Gaza, faisant plus de 72 000 morts, plus de 172 000 blessés et provoquant des destructions massives dans l’enclave assiégée.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba