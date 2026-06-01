Les pertes ont été signalées dans un contexte de poursuite des violations du cessez-le-feu par Israël et d'affrontements transfrontaliers avec le Hezbollah

Un soldat israélien tué et trois autres blessés dans le sud du Liban, selon l'armée israélienne Les pertes ont été signalées dans un contexte de poursuite des violations du cessez-le-feu par Israël et d'affrontements transfrontaliers avec le Hezbollah

L'armée israélienne a annoncé lundi la mort d'un soldat et la blessure de trois autres dans le sud du Liban, dans un contexte de combats persistants avec le Hezbollah et de poursuite des violations israéliennes du cessez-le-feu.

Dans un communiqué, l'armée a précisé que l'un des militaires blessés se trouvait dans un état grave, tandis que les deux autres ont été légèrement blessés. Tous ont été transférés à l'hôpital pour recevoir des soins.

Selon le quotidien israélien "The Times of Israel", ces pertes sont le résultat d'une frappe de drone menée durant la nuit par le Hezbollah.

Cette annonce intervient alors que les forces israéliennes poursuivent leurs attaques au Liban malgré le cessez-le-feu entré en vigueur le 17 avril, puis prolongé de 45 jours à compter du 17 mai à l'issue de négociations indirectes sous médiation américaine.

D'après le ministère libanais de la Santé, les attaques israéliennes menées depuis le 2 mars ont fait plus de 3 400 morts à travers le Liban.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba