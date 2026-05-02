- « Les preuves montrent que les États-Unis ne respectent aucun engagement ni accord », a déclaré le vice-inspecteur du quartier général militaire, cité par l’agence Fars

Un responsable militaire iranien avertit qu’un nouveau conflit avec les États-Unis est « probable » - « Les preuves montrent que les États-Unis ne respectent aucun engagement ni accord », a déclaré le vice-inspecteur du quartier général militaire, cité par l’agence Fars

AA / Istanbul / Serdar Dincel

Un haut responsable militaire iranien a averti qu’un nouveau conflit avec les États-Unis est « probable », selon l’agence de presse semi-officielle Fars.

« Un conflit renouvelé entre l’Iran et les États-Unis est probable, et les preuves ont également montré que les États-Unis ne respectent aucun engagement ni accord », a déclaré Mohammad Jafar Asadi, vice-inspecteur du quartier général militaire, dans un communiqué relayé samedi par l’agence.

« Les actions et déclarations des responsables américains sont en grande partie orientées vers les médias, visant d’abord à empêcher une baisse des prix du pétrole et ensuite à échapper à la situation qu’ils ont eux-mêmes créée », a-t-il ajouté.

Par ailleurs, les forces armées iraniennes sont « en état de préparation totale face à toute nouvelle aventure ou erreur de calcul des États-Unis », a encore indiqué Asadi.

Dans ce contexte, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre des alliés américains dans le Golfe ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu a ensuite été annoncé le 8 avril grâce à une médiation pakistanaise, suivi de discussions à Islamabad les 11 et 12 avril, sans qu’un accord ne soit trouvé.

Par la suite, le président américain Donald Trump a unilatéralement prolongé la trêve sans fixer de nouveau calendrier, à la demande du Pakistan.

Selon l’agence officielle iranienne IRNA, l’Iran a présenté jeudi une nouvelle proposition au Pakistan pour reprendre les négociations avec les États-Unis, dans l’objectif de parvenir à un accord mettant fin à la guerre.

À ce stade, l’issue des efforts visant à relancer les pourparlers demeure incertaine.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba