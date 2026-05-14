« Les familles déplacées signalent de plus en plus d’infections cutanées et d’autres maladies, tandis que des rats et des insectes s’introduisent dans leurs tentes ou contaminent leur nourriture », a déclaré le porte-parole

Un responsable de l’ONU met en garde contre la détérioration des conditions humanitaires à Gaza « Les familles déplacées signalent de plus en plus d’infections cutanées et d’autres maladies, tandis que des rats et des insectes s’introduisent dans leurs tentes ou contaminent leur nourriture », a déclaré le porte-parole

AA / Washington / Diyar Guldogan

Un responsable de l’ONU a alerté jeudi sur la détérioration des conditions humanitaires dans la bande de Gaza, évoquant des risques sanitaires croissants, un accès limité aux services d’assainissement et des pénuries de fournitures scolaires.

Le porte-parole adjoint de l’ONU, Farhan Haq, a indiqué aux journalistes que le coordinateur spécial adjoint de l’ONU pour le processus de paix au Moyen-Orient, Ramiz Alakbarov, a achevé une visite de deux jours à Gaza, où il s’est rendu dans une cuisine communautaire servant chaque jour des milliers de repas.

« Les partenaires humanitaires indiquent que les familles déplacées signalent de plus en plus d’infections cutanées et d’autres maladies, alors que des rats et des insectes pénètrent dans leurs tentes ou contaminent leur nourriture », a déclaré Haq.

« Nous et nos partenaires faisons tout notre possible pour améliorer l’assainissement et la lutte contre les nuisibles, mais afin d’apporter des réponses suffisantes et durables, l’accès aux deux décharges sanitaires de Gaza situées près du périmètre doit être rétabli », a-t-il ajouté.

Évoquant ensuite la Cisjordanie occupée, Haq a affirmé que les violences commises par les colons israéliens se poursuivent.

« Hier, un enfant a été tué lors d’un incident impliquant des colons qui ont volé environ 700 têtes de bétail dans la région de Ramallah, forçant au moins deux familles à quitter leurs habitations », a-t-il précisé.

Citant le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU (OCHA), Haq a indiqué qu’entre le 5 et le 11 mai, environ 70 Palestiniens, dont 10 enfants, ont été blessés par les forces israéliennes ou des colons.

« Depuis le début de l’année, l’OCHA a recensé plus de 800 attaques de colons ayant causé des victimes ou des dégâts matériels dans 220 communautés, soit une moyenne de six incidents par jour », a-t-il ajouté.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir