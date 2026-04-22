L’United Kingdom Maritime Trade Operations évoque une vedette liée aux Gardiens de la révolution islamique d'Iran impliquée dans l’incident

Un porte-conteneurs endommagé par des tirs près d’Oman, l'équipage est sain et sauf L’United Kingdom Maritime Trade Operations évoque une vedette liée aux Gardiens de la révolution islamique d'Iran impliquée dans l’incident

AA / Washingiton

L’United Kingdom Maritime Trade Operations a indiqué ce mercredi avoir été informée d’un incident impliquant un navire commercial à environ 15 milles nautiques au nord-est d’Oman.

Selon ce rapport, le capitaine d’un porte-conteneurs a signalé que le navire avait été approché par une vedette armée liée aux Gardiens de la révolution islamique d'Iran.

La vedette n’a pas émis d’avertissement radio avant d’ouvrir le feu, causant d’importants dégâts à la passerelle, la zone de commandement du navire, selon la même source.

« Aucun incendie ni impact environnemental n’ont été signalés. Tous les membres de l’équipage sont sains et saufs », a précisé l’organisation.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy