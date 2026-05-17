Un incendie s'est déclaré près d’une centrale nucléaire à Abou Dhabi après une attaque de drone, selon les autorités Aucun blessé n’a été signalé, indique le Bureau des médias d’Abou Dhabi

Un incendie provoqué par une attaque de drone s’est déclaré près de la centrale nucléaire de Barakah à Abou Dhabi, ont annoncé dimanche les autorités émiraties.

« Les autorités d’Abou Dhabi sont intervenues après un incendie survenu dans un générateur électrique situé à l’extérieur du périmètre intérieur de la centrale nucléaire de Barakah, dans la région d’Al Dhafra, à la suite d’une frappe de drone », a indiqué le Bureau des médias d’Abou Dhabi sur la plateforme américaine X.

Les autorités ont précisé qu’aucun blessé n’avait été signalé et qu’aucun impact sur la sûreté radiologique n’avait été constaté.

Toutes les mesures de précaution nécessaires ont été mises en œuvre, selon le communiqué.

Le Bureau des médias a également indiqué, citant l’Autorité fédérale de régulation nucléaire (FANR), que l’incendie « n’a pas affecté la sécurité de la centrale ni le fonctionnement de ses systèmes essentiels » et que « toutes les unités continuent d’opérer normalement ».

Aucune information n’a été communiquée concernant l’origine de l’attaque de drone.

Les tensions régionales se sont intensifiées depuis les frappes menées en février par les États-Unis et Israël contre l’Iran. Téhéran avait riposté par des frappes visant Israël ainsi que des alliés américains dans le Golfe, dont les Émirats arabes unis, tout en fermant le détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu était entré en vigueur le 8 avril sous médiation pakistanaise, mais les discussions menées à Islamabad n’avaient pas permis d’aboutir à un accord durable. Le président américain Donald Trump avait ensuite prolongé la trêve pour une durée indéterminée.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore