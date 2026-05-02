Le ministère de la Défense reste actif dans la zone pour empêcher le feu de reprendre

Un important incendie près d’un terrain d’entraînement militaire néerlandais maîtrisé après plusieurs jours de lutte Le ministère de la Défense reste actif dans la zone pour empêcher le feu de reprendre

AA / Istanbul / Ilayda Cakirtekin

Les autorités néerlandaises ont annoncé samedi que le grand incendie près d’un terrain d’entraînement militaire, qui a duré plusieurs jours, avait enfin été maîtrisé, selon le diffuseur NOS.

Le feu, qui s’est déclaré mercredi sur un terrain d’entraînement militaire près du village de Harde, dans la province de Gueldre, a été déclaré sous contrôle, tandis que le ministère de la Défense est resté actif dans la zone pour s’assurer qu’il ne reprenne pas.

Comme l’incendie s’est déclaré lors d’un exercice militaire impliquant des canons et des explosifs, d’importants panaches de fumée ont été dispersés par le vent, et une alerte avait été émise dans plusieurs localités.

Des équipes de pompiers venues de tout le pays ainsi que des hélicoptères de lutte contre les incendies ont été déployés pour contenir le feu. Environ 30 véhicules de pompiers français et allemands avec leurs équipes ont également été mobilisés pour soutenir les pompiers néerlandais.

D’autres incendies ont également été signalés dans d’autres régions du pays, notamment sur plusieurs sites militaires.

Une enquête a été ouverte pour déterminer la cause de l’incendie.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz