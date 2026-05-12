Le rapport met en lumière des inégalités en matière d’éducation et de bien-être des jeunes malgré une faible inégalité de revenus

Un enfant sur sept en Belgique vit sous le seuil de pauvreté, selon l’UNICEF Le rapport met en lumière des inégalités en matière d’éducation et de bien-être des jeunes malgré une faible inégalité de revenus

AA / Istanbul / Seyma Erkul Dayanc

Près d’un enfant sur sept en Belgique vit sous le seuil de pauvreté, selon un rapport comparant les indicateurs de bien-être des enfants dans les pays à hauts revenus, publié mardi par le centre de recherche Innocenti de l’UNICEF, rapporte l’agence Belga.

Le rapport indique que 14,4 % des enfants en Belgique vivent dans des ménages dont les revenus sont inférieurs à 60 % du revenu médian national, plaçant la Belgique au 11ème rang parmi les 41 pays inclus dans l’étude.

L’UNICEF souligne que les disparités économiques sont liées à de moins bonnes performances scolaires ainsi qu’à des résultats moins favorables en matière de santé physique chez les enfants.

La Belgique occupe la septième place dans la catégorie de la santé physique des enfants, grâce notamment à un taux de mortalité infantile relativement faible. Toutefois, le rapport note qu’environ 20 % des enfants du pays sont en surpoids.

Le rapport montre également que la Belgique figure parmi les pays les plus performants en matière d’inégalités de revenus.

Selon les conclusions, les revenus des 20 % des ménages les plus riches sont 3,57 fois supérieurs à ceux des 20 % les plus pauvres, ce qui place la Belgique au cinquième rang pour cet indicateur.

La Belgique obtient toutefois des résultats plus faibles dans d’autres domaines, notamment le taux de suicide des jeunes, où elle se classe 24e.

Le rapport met également en évidence des écarts dans les performances scolaires selon le niveau de revenu. Ainsi, 91 % des enfants issus de ménages à hauts revenus atteignent un niveau de base en lecture et en mathématiques, contre seulement 45 % des enfants provenant des familles les plus modestes.

UNICEF Belgique a appelé au maintien des aides destinées aux enfants ainsi qu’à une augmentation du salaire minimum, tout en exhortant les autorités à agir pour réduire les inégalités éducatives et améliorer l’accès au logement social.

L’organisation a également plaidé pour rendre les quartiers défavorisés davantage adaptés aux enfants et renforcer l’accompagnement des familles.

Les Pays-Bas, le Danemark et la France arrivent en tête du classement international.

La Belgique a été exclue du classement général en raison de données insuffisantes concernant la santé mentale.

*Traduit de l'anglais par Wafae El Baghouani