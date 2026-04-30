« Nous appelons chacun, dans chaque ville et chaque coin de la Grèce, à descendre dans la rue pour faire entendre nos voix contre la complicité grecque », déclare le groupe

Un collectif grec accuse Athènes de complicité dans l’interception par Israël de la Flottille mondiale Sumud pour Gaza « Nous appelons chacun, dans chaque ville et chaque coin de la Grèce, à descendre dans la rue pour faire entendre nos voix contre la complicité grecque », déclare le groupe

Un collectif d’activistes grecs a accusé, jeudi, le gouvernement de garder le silence face à l’interception par Israël de la Flottille mondiale Sumud, appelant à des manifestations à l’échelle nationale.

Ainsi, le groupe « March to Gaza Greece » a annoncé l’organisation d’un rassemblement d’urgence prévu à 18h, heure locale (15h GMT), devant le ministère grec des Affaires étrangères à Athènes, exhortant les citoyens à descendre dans la rue.

Dans une déclaration publiée sur le réseau social américain Facebook, le collectif affirme qu’Israël a pris pour cible la flottille et que des navires ont été interceptés dans la zone grecque de recherche et de sauvetage.

« L’attaque israélienne contre la "Freedom Flotilla" (la Flotille de la Liberté) a eu lieu avec la coopération directe de la Grèce ! », soutient également le communiqué.

« Nous appelons chacun, dans chaque ville et chaque coin de la Grèce, à descendre dans la rue pour faire entendre nos voix contre la complicité grecque », a déclaré le groupe.

« Nous ne resterons pas silencieux. Tous dans la rue », a-t-il ajouté.

Plus tôt, l’ancien ministre grec des Finances, Yanis Varoufakis, a déclaré : « Je viens de m’entretenir avec des contacts à bord de la Flottille mondiale Sumud​​​​​​​. Des navires et des drones israéliens les harcèlent au large de la Crète. »

« Le gouvernement grec est soit complice, soit incapable de défendre nos eaux face à Israël », a-t-il ajouté sur le réseau social américain X.

Par ailleurs, la marine israélienne a intercepté, tard mercredi, des navires de la flottille alors qu’ils se dirigeaient vers Gaza afin de briser le blocus de longue date imposé à l’enclave.

Selon le groupe, les forces israéliennes ont encerclé le convoi dans les eaux internationales près de l’île grecque de Crète, brouillé les communications et saisi 21 embarcations, précisant que 17 navires ont réussi à s’échapper et à rejoindre les eaux grecques après l’incident.

La flottille, qui transporte de l’aide humanitaire à destination de Gaza, vise à lever le blocus imposé par Israël et à ouvrir un corridor humanitaire maritime.

Cette intervention est intervenue quelques heures après que des médias hébreux ont rapporté qu’Israël se préparait à intercepter la flottille, composée d’environ 100 bateaux transportant près de 1 000 militants de plusieurs pays.

Israël impose un blocus à la bande de Gaza depuis 2007, laissant environ 1,5 million de Palestiniens, sur une population d’environ 2,4 millions, sans abri après la destruction de leurs habitations durant la guerre.

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba



