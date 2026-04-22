Tous les membres d’équipage sont sains et saufs, aucun dommage signalé sur le navire, selon l'agence des Opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni

Un cargo visé près des côtes iraniennes, deuxième attaque en 3 heures selon l’agence maritime britannique Tous les membres d’équipage sont sains et saufs, aucun dommage signalé sur le navire, selon l'agence des Opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni

AA / Istanbul / Rania Abushamala

Un cargo a été pris pour cible par des tirs près des côtes iraniennes dans le détroit d’Ormuz, dans la deuxième attaque de ce type survenue mercredi, a indiqué l’agence des Opérations commerciales maritimes du Royaume-Uni (UKMTO).

L’agence a précisé que le capitaine du cargo en partance avait signalé que le navire « avait été pris pour cible » à environ 8 milles nautiques à l’ouest des côtes iraniennes à 06h38 GMT.

Le navire « est maintenant à l’arrêt » suite à l’incident, a-t-elle ajouté, précisant que tout l’équipage est sain et sauf et qu’« aucun dommage n’a été signalé sur le navire ».

L’autorité a indiqué mercredi matin avoir reçu un signalement à 03h55 GMT concernant un incident impliquant un navire commercial à environ 15 milles nautiques au nord-est d’Oman.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz