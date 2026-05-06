« Je ne peux pas vous confirmer (…) mais si c’était réellement avéré, ça serait évidemment inadmissible », a déclaré Maud Bregeon, au sujet d'un cargo du groupe CMA CGM ayant été la cible de missiles, selon médias américains et britanniques

Un cargo français possiblement visé près de Dubaï, aucune confirmation officielle de Paris à ce stade « Je ne peux pas vous confirmer (…) mais si c’était réellement avéré, ça serait évidemment inadmissible », a déclaré Maud Bregeon, au sujet d'un cargo du groupe CMA CGM ayant été la cible de missiles, selon médias américains et britanniques

AA / Istanbul / Ben Amed Azize Zougmore

La porte-parole du gouvernement français, Maud Bregeon, a indiqué mercredi ne pas être en mesure de confirmer qu’un cargo du groupe français CMA CGM a été la cible de missiles au large de Dubaï.

« Je ne peux pas vous confirmer (…) mais si c’était réellement avéré, ça serait évidemment inadmissible », a-t-elle déclaré sur la chaîne française ffranceinfo, réagissant à des informations rapportées par des médias américains et britanniques.

Selon ces mêmes sources, un navire de l’armateur français aurait été visé par des tirs dans le détroit d’détroit d'Ormuz, une zone particulièrement sensible pour le trafic énergétique mondial.

De son côté, le ministre chargé des Transports, Philippe Tabarot, a également indiqué ne pas disposer de confirmation à ce stade, tout en affirmant « penser avoir l’armateur supposé » dans les prochaines heures.

Intervenant aussi sur franceinfo, il a précisé que « 59 navires à intérêt français » se trouvaient actuellement dans le détroit d’Ormuz, avec à leur bord « 26 marins français ».

« Les équipages sont des équipages minimums et ceux qui souhaitaient être remplacés l’ont été », a-t-il ajouté, dans un contexte de tensions accrues dans la région, rappelant au passage la « position défensive » de la France et l'appel à la désescalade.

A l'interne, face à la hausse des prix du carburant, le gouvernement « travaille à de nouvelles mesures d'aide », affirme Maude Bregeon, porte-parole du gouvernement et ministre de l'Energie. Ces aides viseraient en priorité « les Français qui travaillent, les Français qui roulent beaucoup, les Français pour qui faire le plein est devenu une problématique de tous les jours », précise-t-elle