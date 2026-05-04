« Il pourrait falloir cinq ans ou plus pour répondre aux besoins actuels », déclare le porte-parole

"Un amputé sur cinq à Gaza est un enfant", alerte l’ONU sur fond de crise des soins prothétiques « Il pourrait falloir cinq ans ou plus pour répondre aux besoins actuels », déclare le porte-parole

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

L’ONU a mis en garde lundi contre une situation sanitaire alarmante dans la bande de Gaza, où un amputé sur cinq est un enfant, sur fond de pénurie sévère de spécialistes en prothèses et de restrictions persistantes sur l’entrée du matériel médical.

Lors d’un point de presse, le porte-parole de l’ONU Stéphane Dujarric a évoqué des préoccupations croissantes liées à la dégradation des conditions sanitaires, marquées notamment par la propagation de maladies de peau et d’autres pathologies associées à la présence de nuisibles et de rongeurs.

Plus de 6 600 personnes ont aujourd’hui besoin de prothèses et de soins de rééducation, a-t-il indiqué, rappelant que des milliers de blessés ont subi des amputations depuis octobre 2023, alors que seuls huit techniciens sont actuellement en mesure d’intervenir sur le terrain.

Dans ce contexte, répondre à la demande pourrait prendre « cinq ans ou plus », a averti le responsable onusien, soulignant que les capacités actuelles sont largement insuffisantes face à l’ampleur des besoins.

L’ONU appelle ainsi au déploiement urgent de spécialistes internationaux et à la levée des entraves à l’acheminement des équipements nécessaires, toujours soumis à des restrictions imposées par les autorités israéliennes.

Israël impose un blocus à la bande de Gaza depuis 2007, plongeant ses 2,4 millions d’habitants dans une situation humanitaire critique.

Depuis octobre 2023, une offensive militaire a fait plus de 72 000 morts, plus de 172 000 blessés et causé des destructions massives dans l’enclave assiégée.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme