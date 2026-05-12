Moscou affirme avoir respecté la trêve du 8 au 11 mai et accuse Kiev de plus de 30.000 violations, tandis que l’Ukraine dénonce de nouvelles frappes de drones russes

Ukraine : la Russie annonce la poursuite de son « opération militaire spéciale » après la fin du cessez-le-feu Moscou affirme avoir respecté la trêve du 8 au 11 mai et accuse Kiev de plus de 30.000 violations, tandis que l’Ukraine dénonce de nouvelles frappes de drones russes

AA / Istanbul

La Russie a annoncé ce mardi la poursuite de son « opération militaire spéciale » en Ukraine après l’expiration, lundi soir, du cessez-le-feu entre les deux pays.

Dans un communiqué, le ministère russe de la Défense a affirmé que Moscou avait « strictement observé » la trêve entrée en vigueur le 8 mai, accusant en parallèle l’Ukraine d’avoir commis 30.383 violations du cessez-le-feu.

Le ministère a indiqué que les forces ukrainiennes avaient mené des frappes à l’aide de drones et bombardé des positions russes à l’artillerie durant la période de trêve, selon un communiqué publié sur le réseau social Max.

Moscou a également affirmé que l’Ukraine avait lancé 5.825 drones lundi, ajoutant que la Russie avait « répondu de manière symétrique ».

De son côté, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé plus tôt que la Russie avait lancé plus de 200 drones durant la nuit, accusant Moscou d’avoir « choisi de mettre fin au cessez-le-feu partiel ».

« Nous avons dit que nous répondrions de manière symétrique à toutes les actions russes », a écrit Zelensky sur le réseau social américain X.

Les affirmations des deux parties n’ont pas pu être vérifiées de manière indépendante en raison du conflit en cours.

Le cessez-le-feu de trois jours entre la Russie et l’Ukraine, proposé par le président américain Donald Trump, a expiré lundi à 21H00 GMT.

Trump avait déclaré vendredi que Moscou et Kiev avaient accepté une trêve du 9 au 11 mai, accompagnée d’un échange de 1.000 prisonniers contre 1.000, présentant cette initiative comme une possible étape vers la fin du conflit.

Avant cette proposition, Moscou avait annoncé un cessez-le-feu unilatéral les 8 et 9 mai à l’occasion de l’anniversaire de la victoire soviétique sur l’Allemagne nazie durant la Seconde Guerre mondiale, tout en avertissant l’Ukraine d’une riposte « massive » en cas de perturbation des célébrations du Jour de la Victoire.

Kiev avait ensuite indiqué qu’elle respecterait un cessez-le-feu à compter du 6 mai.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy