Ukraine : Kiev convoque l’ambassadeur israélien sur fond de différend sur du « grain volé »

AA / Istanbul



Le ministère ukrainien des Affaires étrangères a convoqué ce lundi l’ambassadeur d’Israël pour lui remettre une note de protestation et demander des mesures après l’arrivée d’un navire transportant, selon Kiev, du « grain volé » au port de Haïfa.

Le chef de la diplomatie ukrainienne Andrii Sybiha a « une nouvelle fois » averti Israël de ne pas accepter ce navire, estimant qu’une telle décision pourrait nuire aux relations entre les deux pays.

« Les relations amicales entre l’Ukraine et Israël ont le potentiel de bénéficier aux deux pays, et le commerce illégal de la Russie avec du grain ukrainien volé ne doit pas les compromettre », a-t-il écrit sur le réseau social américain X.

Il a ajouté qu’il était « difficile de comprendre » l’absence de réponse d’Israël à une précédente demande ukrainienne concernant un navire ayant livré une cargaison similaire à Haïfa, soulignant qu’« un autre navire de ce type est arrivé ».

De son côté, le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a qualifié les accusations ukrainiennes de « simples allégations », estimant qu’aucune preuve n’avait été présentée.

« Les relations diplomatiques, en particulier entre pays amis, ne se gèrent pas sur Twitter ou dans les médias », a-t-il écrit sur le réseau social X, ajoutant que l’Ukraine n’avait pas formulé de demande d’assistance juridique avant de communiquer publiquement.

Il a précisé que la situation serait examinée et que les autorités israéliennes agiraient « conformément à la loi ».

Plus tôt, le ministère ukrainien avait indiqué s’attendre à ce qu’Israël saisisse une cargaison de blé qu’il estime provenir de territoires ukrainiens sous contrôle russe, à la suite de l’arrivée du navire au port de Haïfa.

Dans un communiqué, il a précisé suivre « de près » la situation liée au navire « ABINSK », transportant du blé qui, selon les informations disponibles, proviendrait de zones sous contrôle russe en Ukraine.

Kiev avait informé Israël le 23 mars de l’identité du navire, de l’origine présumée de sa cargaison et du caractère « inacceptable » de telles importations.

Selon le quotidien israélien Haaretz, un autre navire transportant du grain en provenance de territoires ukrainiens sous contrôle russe est arrivé dimanche à Haïfa et attend d’entrer dans le port.

* Traduit de l'ang