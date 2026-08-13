Au moins 437 civils ont été tués et 2 610 blessés en juillet, soit une hausse de 30 % sur un mois et de 70 % sur un an

Ukraine : juillet, mois le plus meurtrier pour les civils depuis mai 2022, selon l’ONU Au moins 437 civils ont été tués et 2 610 blessés en juillet, soit une hausse de 30 % sur un mois et de 70 % sur un an

Au moins 437 civils ont été tués et 2 610 blessés en Ukraine en juillet, soit le bilan mensuel global le plus élevé depuis mars 2022, a annoncé mercredi la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations unies en Ukraine (HRMMU).

Le nombre de morts est le plus élevé depuis mai 2022, tandis que celui des enfants tués ou blessés a atteint son niveau le plus haut depuis avril de la même année. Le bilan réel pourrait toutefois être supérieur, la mission poursuivant ses vérifications.

Le nombre de victimes civiles a augmenté de 30 % par rapport à juin et de 70 % par rapport à juillet 2025, précise la Mission de surveillance des droits de l’homme de l’ONU en Ukraine.

« Chaque mois depuis le début de l’année, le nombre de civils tués et blessés a augmenté. Cette tendance s’est fortement accélérée en juillet », a déclaré Danielle Bell, cheffe de la HRMMU.

« Le nombre de victimes civiles en juillet est le plus élevé que nous ayons recensé en un seul mois depuis mars 2022 », a-t-elle ajouté.

Au cours des sept premiers mois de 2026, les violences liées au conflit ont fait 12 477 victimes civiles, dont 1 839 morts et 10 638 blessés, selon les chiffres vérifiés par la mission.

Ce bilan représente une hausse de 44 % par rapport à la même période de 2025, durant laquelle 1 434 civils avaient été tués et 7 216 blessés. Il est également plus de deux fois supérieur à celui enregistré au cours des sept premiers mois de 2024, qui avait fait état de 1 188 morts et 4 560 blessés.

Les autorités russes ont de leur côté fait état de 79 civils tués et 601 blessés sur le territoire de la Fédération de Russie en juillet. La HRMMU n’a pas été en mesure de vérifier ces chiffres de manière indépendante, faute d’accès et d’informations suffisantes.

Kiev a été l’une des villes ukrainiennes les plus durement frappées en juillet, avec au moins 54 civils tués et 202 blessés, dans un contexte d’utilisation accrue de missiles balistiques et de croisière par les forces russes.

La Russie a lancé au moins 429 missiles au cours du mois, soit plus du double du nombre recensé en juin. Une grande partie d’entre eux ont visé Kiev.

Lors de l’attaque la plus meurtrière du mois, le 2 juillet, au moins 30 civils ont été tués et 104 autres blessés après le lancement par les forces russes de 74 missiles et de près de 500 drones de longue portée, principalement contre la capitale ukrainienne.

Les armes de longue portée, notamment les missiles et les drones, sont restées la principale cause de victimes civiles, représentant 38 % du bilan total, avec 183 morts et 967 blessés.

Les bombardements aériens ont fait 105 morts et 753 blessés, soit une hausse de 143 % par rapport à juin, lorsque 45 personnes avaient été tuées et 308 blessées. Les bombes planantes sont ainsi devenues la deuxième cause de victimes civiles.

Les drones de courte portée employés à proximité de la ligne de front ont, quant à eux, causé 27 % des pertes civiles, tuant 111 personnes et en blessant 710.

Outre plusieurs attaques de grande ampleur ayant fait de nombreuses victimes, des frappes quotidiennes de moindre intensité dans différentes régions ont également contribué à l’alourdissement du bilan.

« Les civils sont confrontés à des risques accrus en raison de l’utilisation croissante de missiles et de drones dans les centres urbains, de bombes planantes dans les villes proches du front et de drones de courte portée », a souligné Danielle Bell.

« Ensemble, ces attaques font augmenter le nombre de victimes civiles dans différentes régions de l’Ukraine », a-t-elle ajouté.

Depuis le début de l’invasion russe à grande échelle, le 24 février 2022, le Haut-Commissariat des Nations unies aux droits de l’homme a vérifié la mort d’au moins 16 874 civils, dont 820 enfants. Au moins 51 273 autres civils, parmi lesquels 3 126 enfants, ont été blessés.​​​​​​​

