Des frappes russes ont touché plusieurs immeubles résidentiels à Dnipro, faisant au moins cinq morts et 25 blessés, tandis qu’à Kiev, les attaques ont causé la mort de trois personnes et blessé 29 autres, selon les autorités locales

Ukraine: au moins huit morts et des dizaines de blessés dans une vaste attaque russe contre Kiev et d'autres régions Des frappes russes ont touché plusieurs immeubles résidentiels à Dnipro, faisant au moins cinq morts et 25 blessés, tandis qu’à Kiev, les attaques ont causé la mort de trois personnes et blessé 29 autres, selon les autorités locales

Au moins huit personnes ont été tuées et des dizaines d’autres blessées lors d’une vaste attaque russe de missiles et de drones visant la capitale ukrainienne ainsi que plusieurs autres régions du pays dans la nuit de lundi à mardi.

Dans la ville de Dnipro, plusieurs immeubles résidentiels ont été touchés par des missiles et des drones, faisant au moins cinq morts et 25 blessés, selon le gouverneur régional Oleksandr Hanzha.

À Kiev, le chef de l’administration militaire de la ville, Tymur Tkachenko, a indiqué que trois personnes avaient été tuées et 29 autres blessées.

Le maire de la capitale, Vitali Klitschko, a par ailleurs signalé que plusieurs quartiers étaient privés d’électricité en raison de l’attaque en cours.

Des milliers d’habitants ont cherché refuge dans les abris alors que d’importants panaches de fumée s’élevaient au-dessus du centre-ville. Des alertes aériennes ont été déclenchées dans une grande partie du territoire ukrainien.

Face à cette offensive, l’armée de l’air polonaise a annoncé avoir mobilisé des avions afin de protéger l’espace aérien du pays.

L’armée de l’air ukrainienne a multiplié les alertes concernant des menaces de missiles, tandis que les autorités de Kiev ont signalé la présence de drones russes dans l’espace aérien ukrainien.

L’administration militaire de Kiev a indiqué que des drones russes opéraient au-dessus du pays et a appelé la population à se mettre à l’abri. Elle a également fait état d’activités d’avions stratégiques russes ainsi que du lancement de missiles de croisière depuis des bâtiments de guerre ennemis.

Les autorités de la capitale ont précisé qu’une alerte aérienne avait été activée en raison de la menace posée par des drones d’attaque russes. L’armée de l’air a également signalé plusieurs groupes de drones se déplaçant dans différentes régions du pays.

L’armée ukrainienne a en outre mis en garde contre d’éventuelles frappes de missiles balistiques. Selon la carte nationale des alertes, des sirènes aériennes ont retenti durant la nuit dans une grande partie de l’Ukraine.

Plus tôt dans la nuit, l’armée de l’air ukrainienne avait annoncé que les forces russes avaient lancé des missiles de croisière Kalibr depuis la mer Caspienne en direction du territoire ukrainien.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore