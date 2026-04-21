La cheffe de la diplomatie de l’UE évoque un soutien international accru, sur fond de pressions pour une ligne plus ferme envers Israël

UE : Kaja Kallas plaide pour un processus palestinien pour stabiliser le Moyen-Orient La cheffe de la diplomatie de l’UE évoque un soutien international accru, sur fond de pressions pour une ligne plus ferme envers Israël

AA / Bruxelles

La cheffe de la diplomatie de l’Union européenne, Kaja Kallas, a souligné ce mardi la nécessité d’un processus politique « porté et dirigé par les Palestiniens » pour parvenir à une stabilité durable au Moyen-Orient.

S’exprimant avant une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Luxembourg, elle a indiqué que les récentes initiatives diplomatiques témoignaient d’un large soutien international aux efforts de gouvernance palestinienne, en référence aux réunions de l’Alliance mondiale pour la solution à deux États et du Comité spécial de liaison.

« Plus de 60 pays étaient présents pour soutenir la Palestine. Nous sommes les principaux soutiens de la Palestine, et il est essentiel qu’un processus dirigé par les Palestiniens soit mis en place pour assurer la stabilité dans la région », a-t-elle déclaré.

Ces propos interviennent alors que les ministres européens doivent examiner l’escalade des tensions sur plusieurs fronts, notamment la guerre en Ukraine et la situation au Moyen-Orient.

Kaja Kallas a précisé que les discussions porteraient également sur le Liban, dont le Premier ministre est attendu pour informer les ministres sur les négociations en cours avec Israël ainsi que sur la situation intérieure du pays.

Elle a par ailleurs exprimé des préoccupations quant à l’avenir de la Force intérimaire des Nations unies au Liban (Finul), dont le mandat arrive à échéance plus tard cette année.

Concernant l’Iran, elle a qualifié le cessez-le-feu en cours de « très fragile », appelant à laisser une chance à la diplomatie afin d’éviter une nouvelle escalade.

« J’espère que le cessez-le-feu sera prolongé jusqu’à ce qu’une solution diplomatique soit trouvée », a-t-elle ajouté.

Cette réunion intervient dans un contexte de pressions croissantes de certains États membres de l’UE en faveur d’une position plus ferme à l’égard d’Israël.

L’Espagne, la Slovénie et l’Irlande auraient notamment appelé à ouvrir des discussions sur une suspension partielle de l’accord d’association entre l’UE et Israël, invoquant la détérioration de la situation humanitaire dans la région.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy