- « L’Iran ne peut pas posséder l’arme nucléaire », insiste le président américain Donald Trump, évoquant « de fortes luttes internes » du côté iranien

Trump se dit prêt à traiter avec « quiconque dirige réellement » pour parvenir à un accord avec l’Iran - « L’Iran ne peut pas posséder l’arme nucléaire », insiste le président américain Donald Trump, évoquant « de fortes luttes internes » du côté iranien

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi être prêt à traiter avec « quiconque dirige réellement » afin de parvenir à un accord avec Téhéran, affirmant qu’« il y a de fortes luttes internes » au sein du camp iranien.

« Il y a d’énormes luttes internes. Ils se battent probablement pour le leadership. Dans bien des cas, je pense qu’ils se battent pour ne pas être le leader, parce que nous avons éliminé deux niveaux de dirigeants, mais je traiterai avec qui nous devrons traiter », a affirmé Trump devant des journalistes avant de quitter la Floride à bord d’Air Force One.

« Nous avons toutes les cartes en main. Ils n’ont pratiquement plus de forces militaires. Ils n’ont plus de dirigeants. Nous ne savons pas qui sont les dirigeants… Je ne pense pas qu’eux-mêmes le sachent », a-t-il ajouté.

« Je traiterai avec quiconque dirige… mais il n’y a aucune raison d’attendre deux jours, de faire voyager des gens pendant 16 ou 17 heures… Quand ils le veulent, ils peuvent m’appeler ; nous avons toutes les cartes en main », a-t-il poursuivi.

Par ailleurs, Trump a indiqué que la partie iranienne « nous a remis un document qui aurait dû être meilleur et, fait intéressant, dès que je l’ai rejeté, en dix minutes, nous avons reçu un nouveau document bien meilleur ».

Interrogé sur la poursuite éventuelle du cessez-le-feu, il a répondu ne pas y avoir « même pensé », ajoutant que la partie iranienne « a fait beaucoup d’offres, mais pas suffisamment ».

Il a en outre souligné que « l’ensemble de l’accord n’est pas compliqué : l’Iran ne peut pas posséder l’arme nucléaire ».

Ces déclarations interviennent après que Trump a annoncé plus tôt samedi avoir annulé un déplacement prévu au Pakistan de ses émissaires spéciaux, Steve Witkoff et Jared Kushner.

Un premier cycle de discussions entre les États-Unis et l’Iran s’est tenu à Islamabad il y a deux semaines, sans aboutir à un accord pour mettre fin au conflit déclenché le 28 février et qui s’est étendu au Moyen-Orient.

Ces pourparlers faisaient suite à un cessez-le-feu de deux semaines négocié par le Pakistan le 8 avril, ultérieurement prolongé par Trump.



* Traduit de l'anglais par Adama Bamba