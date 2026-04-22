- Le président américain, qui a prolongé le cessez-le-feu mardi, affirme que Téhéran a respecté sa demande

Trump remercie les dirigeants iraniens pour l’abandon de l’exécution présumée de huit femmes - Le président américain, qui a prolongé le cessez-le-feu mardi, affirme que Téhéran a respecté sa demande

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a remercié mercredi les autorités iraniennes après l’abandon de l’exécution présumée de huit femmes manifestantes.

« J’apprécie grandement que l’Iran, et ses dirigeants, aient respecté ma demande, en tant que président des États-Unis, et aient mis fin à l’exécution prévue », a écrit Trump sur sa plateforme Truth Social.

Il a qualifié cette évolution de « très bonne nouvelle », ajoutant que quatre des femmes seraient libérées immédiatement, tandis que les autres purgeraient une peine d’un mois de prison.

Le président américain avait appelé mardi Téhéran à épargner ces femmes, estimant que leur libération constituerait « un excellent début » pour les négociations.

Cependant, l’agence de presse Mizan, affiliée au pouvoir judiciaire iranien, avait auparavant rejeté ces informations, les qualifiant de « fausses », affirmant qu’aucune des personnes concernées ne faisait l’objet d’une condamnation à mort.

Selon Mizan, un examen détaillé des dossiers montre que certaines des personnes mentionnées par Trump ont déjà été libérées, tandis que d’autres font face à des accusations susceptibles, si elles sont confirmées par les tribunaux, d’entraîner des peines de prison.

Mardi, Trump a par ailleurs prolongé de deux semaines le cessez-le-feu dans la guerre avec l’Iran, qui devait expirer mercredi, à la suite d’une demande du Premier ministre et du chef de l’armée pakistanais.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme