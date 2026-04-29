Trump refuse la réouverture du détroit d’Ormuz tant que l’Iran ne répond pas aux préoccupations nucléaires

Muhammed Yasin Güngör
29 Avril 2026•Mise à jour: 29 Avril 2026
AA / Istanbul / Yasin Gungor
Le président américain Donald Trump a rejeté une proposition de Téhéran visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, choisissant plutôt de maintenir un blocus naval pour faire pression sur Téhéran concernant son programme nucléaire, selon Axios mercredi.
« Le blocus est quelque peu plus efficace que le bombardement. Ils sont en train d’étouffer », a déclaré Trump à l’organe de presse.
« Cela va être pire pour » l’Iran.
Il a affirmé que l’Iran cherche un accord pour lever le blocus américain sur cette voie navigable stratégiquement importante.
Le président a écarté l’offre iranienne de débloquer le passage vital et de reporter les discussions nucléaires, insistant sur le fait que son objectif principal reste d’empêcher Téhéran d’obtenir une arme nucléaire.
Trump a également affirmé que l’incapacité à exporter du pétrole a laissé l’infrastructure iranienne « proche de l’explosion ».
Si Trump considère le blocus comme un levier puissant, des sources ont indiqué à Axios que le Commandement central américain (CENTCOM) a élaboré des plans pour une vague de frappes aériennes « brève et puissante » afin de briser l’impasse diplomatique si l’Iran ne cède pas.
Selon ces mêmes sources, Trump n’a pas encore autorisé d’action cinétique.
*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz