« Le blocus est quelque peu plus efficace que le bombardement », déclare le président Trump à Axios

Trump refuse la réouverture du détroit d’Ormuz tant que l’Iran ne répond pas aux préoccupations nucléaires « Le blocus est quelque peu plus efficace que le bombardement », déclare le président Trump à Axios

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a rejeté une proposition de Téhéran visant à rouvrir le détroit d’Ormuz, choisissant plutôt de maintenir un blocus naval pour faire pression sur Téhéran concernant son programme nucléaire, selon Axios mercredi.

« Le blocus est quelque peu plus efficace que le bombardement. Ils sont en train d’étouffer », a déclaré Trump à l’organe de presse.

« Cela va être pire pour » l’Iran.

Il a affirmé que l’Iran cherche un accord pour lever le blocus américain sur cette voie navigable stratégiquement importante.

Le président a écarté l’offre iranienne de débloquer le passage vital et de reporter les discussions nucléaires, insistant sur le fait que son objectif principal reste d’empêcher Téhéran d’obtenir une arme nucléaire.

Trump a également affirmé que l’incapacité à exporter du pétrole a laissé l’infrastructure iranienne « proche de l’explosion ».

Si Trump considère le blocus comme un levier puissant, des sources ont indiqué à Axios que le Commandement central américain (CENTCOM) a élaboré des plans pour une vague de frappes aériennes « brève et puissante » afin de briser l’impasse diplomatique si l’Iran ne cède pas.

Selon ces mêmes sources, Trump n’a pas encore autorisé d’action cinétique.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz