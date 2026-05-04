« Nous devançons la Chine dans le domaine de l’intelligence artificielle », affirme le président américain Donald Trump

Trump qualifie de « très importante » sa prochaine rencontre avec Xi Jinping « Nous devançons la Chine dans le domaine de l’intelligence artificielle », affirme le président américain Donald Trump

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le président américain Donald Trump a souligné lundi l’importance de sa prochaine visite en Chine, où il doit rencontrer son homologue Xi Jinping d’ici la fin du mois.

S’exprimant à la Maison-Blanche lors d’un sommet consacré aux petites entreprises, il a évoqué une rivalité technologique avec Pékin qu’il juge « compétitive » mais « amicale ».

« Nous devançons la Chine dans le domaine de l’intelligence artificielle. Je me rendrai dans deux semaines auprès du président Xi Jinping, une visite que j’attends avec impatience… La concurrence est très amicale, mais ce sera en réalité un déplacement d’une grande importance », a-t-il déclaré.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme