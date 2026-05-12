Trump promet de faire libérer tous les prisonniers politiques encore détenus au Venezuela « Le Venezuela gagne désormais plus d’argent qu’au cours des 45 dernières années », affirme le président américain

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

Le président américain Donald Trump a assuré mardi que Washington obtiendrait la libération de tous les prisonniers politiques encore détenus au Venezuela, affirmant que le pays sud-américain était déjà engagé dans une profonde transformation politique et économique.

« Nous allons tous les faire sortir », a déclaré Donald Trump à des journalistes avant son départ pour la Chine. « Comme vous le savez, nous avons déjà libéré de nombreux prisonniers politiques, et les autres seront libérés eux aussi. »

Le président américain a également salué le rôle de la présidente par intérim Delcy Rodriguez. « Delcy fait un excellent travail », a-t-il affirmé, assurant par ailleurs que « les Vénézuéliens sont ravis de ce qui s’est passé. Ils n’en reviennent pas. Ils dansent dans les rues. »

Donald Trump a aussi mis en avant le retour des groupes pétroliers américains dans le pays. « Comme vous le savez, Exxon, Chevron et toutes les grandes entreprises sont en train de revenir, et le Venezuela gagne désormais plus d’argent qu’au cours des 45 dernières années », a-t-il déclaré.

Washington avait lancé, le 3 janvier, l’opération « Absolute Resolve » afin de capturer le président vénézuélien Nicolas Maduro et de le transférer aux États-Unis.

Dans le cadre de cette opération, l’armée américaine avait mené de vastes frappes aériennes contre des infrastructures militaires et de communication dans le nord du Venezuela, tandis que des forces spéciales intervenaient à Caracas pour arrêter Nicolas Maduro et son épouse, Cilia Flores.

*Traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme