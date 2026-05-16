Le président américain Donald Trump a déclaré samedi à BFMTV que l’Iran avait « intérêt à conclure un accord » pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient

Trump prévient l’Iran « Ils vont passer un très mauvais moment » si aucun accord n’est conclu Le président américain Donald Trump a déclaré samedi à BFMTV que l’Iran avait « intérêt à conclure un accord » pour mettre fin au conflit au Moyen-Orient

AA / Istanbul

Donald Trump a averti l’Iran que « s’ils ne concluent pas d’accord, ils vont passer un très mauvais moment », dans un entretien téléphonique avec la chaine française BFMTV. Le président américain a ajouté que l’Iran « a intérêt à conclure un accord ».

Les pourparlers visant à mettre fin au conflit, selon la presse américaine, n’ont jusqu’à présent produit aucun résultat concret. Selon des médias, Trump doit décider prochainement de la reprise éventuelle de frappes ciblées contre l’Iran. D’après les déclarations de Trump au média français, « Je n’en ai aucune idée. S’ils ne le font pas, ils vont passer un très mauvais moment. Ils ont intérêt à conclure un accord ».

De son côté, le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi a confirmé un intérêt pour les négociations, précisant avoir reçu « des messages » de Washington en faveur d’une relance des pourparlers.

Les tensions régionales sont restées fortes depuis que les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, entraînant des représailles de Téhéran contre Israël et les alliés américains dans les pays du Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, mais les pourparlers à Islamabad n’ont pas permis de parvenir à un accord durable. Trump a ensuite prolongé la trêve indéfiniment tout en maintenant un blocus sur les navires se rendant vers ou venant des ports iraniens via cette voie maritime stratégique.