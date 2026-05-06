Trump pourrait se rendre en Grèce en 2026, selon l'ambassadrice à Athènes

Ahmet Gençtürk
05 Mai 2026•Mise à jour: 06 Mai 2026
AA / Athènes / Ahmet Gencturk
Le président des États-Unis, Donald Trump, pourrait se rendre en Grèce en 2026, a indiqué mardi l’ambassadrice américaine à Athènes.
L’ambassadrice des États-Unis en Grèce, Kimberly Guilfoyle, a déclaré lors d’une intervention sur la chaîne publique ERT :
« Je ne peux pas vous dire s’il viendra cet été, car beaucoup de choses se passent, mais il se rendra en Grèce cette année. »
Elle a également précisé que des visites du secrétaire à la Défense Pete Hegseth et du secrétaire d’État Marco Rubio sont attendues cette année.
Guilfoyle a par ailleurs salué des relations « dynamiques et profondes » entre Athènes et Washington.
* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme