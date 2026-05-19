Trump parle de "situation terrible" après l'attaque armée meurtrière contre le Centre islamique de San Diego

Le président américain Donald Trump a décrit lundi l'attaque armée contre le Centre islamique de San Diego comme une « situation terrible ».



S'adressant aux journalistes après avoir été informé des développements, Trump a déclaré que les responsables fédéraux et locaux évaluaient activement les faits et rassemblaient des informations supplémentaires.



« Ils m'ont donné un briefing à ce sujet... et c'est une situation terrible. On m'a donné quelques premières informations, mais nous allons y revenir et l'examiner très attentivement », a indiqué Trump aux journalistes à la Maison Blanche.



Ses propos sont intervenus après que cinq personnes, dont deux tireurs présumés, ont été tuées dans l'attaque armée contre ce centre du quartier de Clairemont à San Diego, lundi.



* Traduit par Tuncay Çakmak