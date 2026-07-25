Le président américain affirme que les alliés européens ont « de la chance de m'avoir comme ami »

Trump menace de reprendre une guerre totale contre l'Iran s'il n'obtient pas « 100 % de ce que nous voulons » Le président américain affirme que les alliés européens ont « de la chance de m'avoir comme ami »

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu'il envisageait de reprendre une guerre totale contre l'Iran « si nous n'obtenons pas 100 % de ce que nous voulons ».

Lors d'un entretien téléphonique accordé à la chaîne française LCI, Trump a affirmé qu'il relancerait une guerre à grande échelle contre l'Iran « si nous n'obtenons pas 100 % de ce que nous voulons, absolument ».

Selon un rapport du média Axios, Donald Trump a ordonné vendredi à l'armée américaine de ne pas lancer de nouvelles frappes contre l'Iran, mettant ainsi fin à près de deux semaines de bombardements quotidiens.

Après avoir autorisé des frappes quotidiennes pendant les treize jours précédents, le président américain aurait refusé de valider le plan prévu pour vendredi. Il reste toutefois incertain si cette suspension est temporaire ou si elle marque un changement plus durable de la stratégie américaine.

Interrogé sur le message qu'il souhaitait adresser à ses alliés européens, Trump a répondu : « Ils ont de la chance de m'avoir comme ami. »

Questionné sur la possibilité d'imposer de nouveaux droits de douane à l'Union européenne, il s'est refusé à tout commentaire, déclarant : « Je ne veux pas commenter cela. Merci beaucoup. »

Vendredi, Donald Trump avait menacé d'imposer des droits de douane à l'Union européenne, l'accusant de cibler injustement les grandes entreprises technologiques américaines à travers des amendes de plusieurs milliards de dollars.

« L'Union européenne paiera un prix très élevé pour cette conduite illégale et profondément contraire à l'éthique », a-t-il écrit sur Truth Social, en référence aux sanctions infligées à Apple, Meta, Amazon et Google.

Il a également affirmé que les sanctions imposées par l'Union européenne « seront entièrement annulées » et que son administration entend mettre en place « d'importants DROITS DE DOUANE » contre le bloc européen « dans les plus brefs délais ».

* Traduit de l'anglais par Adama Bamba