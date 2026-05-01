« Nous l’obtiendrons, soit ils nous le donneront, soit nous le prendrons », a déclaré le président américain

Trump maintient que les États-Unis obtiendront les stocks d’uranium enrichi de l’Iran "d’une manière ou d’une autre" « Nous l’obtiendrons, soit ils nous le donneront, soit nous le prendrons », a déclaré le président américain

AA / Washington / Michael Hernandez

Le président Donald Trump a affirmé jeudi que les États-Unis obtiendraient les stocks d’uranium enrichi de l’Iran « d’une manière ou d’une autre ».

« Nous voulons l’obtenir. Nous le prendrons d’une manière ou d’une autre. Nous l’obtiendrons. Soit ils nous le donnent, soit nous le prendrons », a déclaré le président américain à la Maison Blanche. Et d'ajouter: « Ce ne sera même pas difficile. »

Ces propos interviennent alors que les négociations entre Washington et Téhéran restent dans l’impasse, malgré un délai prolongé fixé par le président américain pour parvenir à un accord durable mettant fin à la guerre.

Selon plusieurs rapports, l’Iran aurait proposé de rouvrir le détroit d’Ormuz tout en reportant à plus tard les discussions sur son programme nucléaire.

De son côté, le directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a indiqué mercredi que les opérations de vérification de l’agence ont été entravées par les conditions de sécurité sur le terrain.

Il a précisé que des inspecteurs devaient se rendre le 13 juin de l'an dernier dans une installation nucléaire nouvellement déclarée en Iran, mais que des frappes américano-israéliennes ont commencé le même jour.

« L’accès devait avoir lieu le 13 juin, jour du début des attaques », a-t-il déclaré, ajoutant que le calendrier avait rendu toute inspection impossible.

Rafael Grossi a également souligné que l’agence surveillait de près un important stock d’uranium enrichi en Iran avant l’escalade du conflit.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir