Le président américain affirme que Friedrich Merz est inefficace dans la guerre Russie-Ukraine, ainsi que face aux crises intérieures de l’immigration et de l’énergie

Trump exhorte le chancelier allemand à "réparer un pays en crise" au lieu de s’ingérer dans la stratégie sur l'Iran Le président américain affirme que Friedrich Merz est inefficace dans la guerre Russie-Ukraine, ainsi que face aux crises intérieures de l’immigration et de l’énergie

AA / Istanbul / Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a exhorté jeudi le chancelier allemand Friedrich Merz à se concentrer sur « la réparation de son pays en crise » et la fin de la guerre Russie-Ukraine plutôt que de critiquer les efforts américains visant à neutraliser la menace nucléaire iranienne.

« Le chancelier d’Allemagne devrait consacrer plus de temps à mettre fin à la guerre Russie/Ukraine (où il a été totalement inefficace !) et à réparer son pays en crise, en particulier sur l’immigration et l’énergie », a écrit Trump sur sa plateforme sociale Truth Social.

Le président a affirmé que Merz devrait passer « moins de temps à interférer avec ceux qui se débarrassent de la menace nucléaire iranienne ».

Trump a soutenu que ses propres efforts pour neutraliser les ambitions nucléaires de Téhéran rendent le monde, « y compris l’Allemagne, plus sûr ».

Merz avait critiqué le président américain pour son supposé manque de stratégie de sortie dans la guerre contre l’Iran, débutée le 28 février et actuellement suspendue après une médiation pakistanaise pour un cessez-le-feu.

Après les critiques de Merz, Trump avait accusé le dirigeant allemand de trouver acceptable que Téhéran possède une arme nucléaire.

Berlin n’a pas réagi immédiatement aux dernières déclarations de Trump.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz