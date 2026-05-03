Trump estime que le blocus américain ne contredit pas sa déclaration sur la « fin » des hostilités avec l’Iran

Le président américain Donald Trump a qualifié samedi de mesure « très amicale » le blocus imposé par les États-Unis aux ports iraniens, affirmant qu’il ne contredisait pas ses déclarations selon lesquelles les hostilités avec l’Iran étaient « terminées ».

Interrogé par un journaliste en Floride sur la manière dont il pouvait annoncer la fin des hostilités alors que le blocus naval restait en vigueur, Trump a répondu : « C’est un blocus très amical. Personne ne le conteste. Absolument personne ne le conteste. »

Dans une publication distincte sur sa plateforme Truth Social, le président américain a indiqué qu’il examinerait prochainement une proposition iranienne visant à mettre fin au conflit, tout en affichant son scepticisme quant à ses chances d’aboutir.

« Je doute qu’elle soit acceptable », a-t-il écrit, ajoutant que « l’Iran n’a pas encore payé un prix suffisamment élevé pour ce qu’il a fait à l’Humanité et au monde au cours des 47 dernières années ».

Trump a également affirmé que plusieurs de ses prédécesseurs avaient engagé des opérations majeures sans passer par le Congrès, soutenant que ces décisions avaient été largement considérées comme « inconstitutionnelles ».

Le président américain a par ailleurs critiqué les démocrates au Congrès ainsi que certains élus républicains, les accusant d’affaiblir ce qu’il a décrit comme une forte position de négociation. « Aucun autre président ne l’a fait. Et je ne serai pas le premier », a-t-il déclaré.

Vendredi, Trump a informé le Congrès de la fin des hostilités avec l’Iran, à la suite d’un cessez-le-feu en vigueur depuis début avril.

« Le 7 avril 2026, j’ai ordonné un cessez-le-feu de deux semaines. Celui-ci a depuis été prolongé. Aucun échange de tirs n’a eu lieu entre les forces américaines et l’Iran depuis le 7 avril 2026 », a-t-il écrit dans des lettres distinctes adressées au président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et au sénateur Chuck Grassley.

« Les hostilités ayant débuté le 28 février 2026 ont pris fin », a ajouté Trump.

Vendredi marquait également le 60e jour depuis la notification officielle par Trump au Congrès des opérations militaires contre l’Iran. En vertu du War Powers Act de 1973, le président américain doit obtenir l’autorisation du Congrès pour poursuivre des hostilités au-delà de 60 jours.

*Traduit de l'anglais par Ben Amed Azize Zougmore