Le vice-président JD Vance ne participera pas aux discussions car le président du Parlement iranien, considéré par l’administration Trump comme l'homologue de Vance, n'est pas attendu

Trump envoie Witkoff et Kushner au Pakistan pour des discussions avec le chef de la diplomatie iranienne Le vice-président JD Vance ne participera pas aux discussions car le président du Parlement iranien, considéré par l’administration Trump comme l'homologue de Vance, n'est pas attendu

AA / Washington / Michael Hernandez

Le président américain Donald Trump a décidé d’envoyer son émissaire spécial Steve Witkoff ainsi que son conseiller Jared Kushner au Pakistan pour des discussions avec le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi.

Les pourparlers doivent débuter ce week-end, rapporte CNN en citant deux responsables américains sous couvert d’anonymat.

Le vice-président JD Vance ne prendra pas part aux discussions, le président du Parlement iranien Mohammad Bagher Ghalibaf, considéré par l’administration Trump comme l'homologue de Vance, n’étant pas attendu.

JD Vance reste toutefois prêt à se rendre à Islamabad si les discussions progressent suffisamment, précisent ces responsables. Des membres de son équipe feront en revanche partie de la délégation américaine.

Parallèlement, Abbas Araghchi doit entamer vendredi soir une tournée régionale, avec une première étape au Pakistan, avant de se rendre à Oman puis en Russie.

« L’objectif de mes visites est de coordonner étroitement avec nos partenaires sur les questions bilatérales et de consulter sur les évolutions régionales. Nos voisins sont notre priorité », a-t-il écrit sur la plateforme américaine X.

En amont de ces discussions, Téhéran et Islamabad ont intensifié leurs échanges diplomatiques. Abbas Araghchi s’est entretenu par téléphone avec le ministre pakistanais des Affaires étrangères Ishaq Dar au sujet des développements régionaux, du cessez-le-feu et des efforts diplomatiques en cours, selon des responsables pakistanais.

Il a également tenu des discussions séparées avec le chef de l’armée pakistanaise, le maréchal Asim Munir, sans qu’aucun détail ne soit divulgué. D’après ces échanges, des sources gouvernementales pakistanaises ont indiqué à Anadolu qu’il était attendu à Islamabad vendredi.

Le Pakistan redouble par ailleurs d’efforts pour relancer un second cycle de négociations entre Washington et Téhéran. Selon ces sources, les discussions en cours pourraient ouvrir la voie à une reprise du dialogue, après un premier round de pourparlers directs organisé à Islamabad les 11 et 12 avril.

Ces discussions faisaient suite à un cessez-le-feu de deux semaines annoncé le 8 avril par le Pakistan, puis prolongé par Donald Trump sans échéance précise. Ces développements interviennent dans un contexte de tensions persistantes depuis le déclenchement du conflit le 28 février, alors que les efforts se poursuivent pour parvenir à un accord plus large visant à mettre fin aux hostilités.

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme