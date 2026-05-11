« L’escorte de navires américains dans le détroit d’Ormuz ne constituerait qu’un élément d’une opération militaire plus vaste », affirme le président américain à Fox News.

Trump envisage d’élargir l'opération militaire "Project Freedom" dans le détroit d’Ormuz « L’escorte de navires américains dans le détroit d’Ormuz ne constituerait qu’un élément d’une opération militaire plus vaste », affirme le président américain à Fox News.

AA / Hamilton, Canada / Merve Aydogan

Le président américain Donald Trump a affirmé lundi envisager de relancer le « Project Freedom », tout en prévenant que l’escorte de navires dans le détroit d’Ormuz ne constituerait cette fois qu’un volet d’une « opération militaire plus large ».

Dans un entretien accordé à Fox News, Donald Trump a également assuré que les dirigeants iraniens les plus radicaux finiraient par céder.

« Ils vont plier », a-t-il lancé.

Interrogé sur la possibilité de travailler avec les actuels dirigeants iraniens, le président américain a répondu : « Je continuerai à négocier avec eux jusqu’à ce qu’ils concluent un accord. »

Donald Trump a par ailleurs affirmé que les négociateurs iraniens lui avaient indiqué que Téhéran ne disposait pas de la technologie nécessaire pour éliminer les matières radioactives présentes sur les sites nucléaires détruits. Selon lui, les États-Unis devraient récupérer la « poussière nucléaire ».

Les États-Unis et Israël ont lancé des frappes contre l’Iran le 28 février, déclenchant des représailles de Téhéran contre Israël ainsi que contre des alliés américains dans le Golfe, sur fond de fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu négocié par le Pakistan est entré en vigueur le 8 avril, mais les discussions organisées à Islamabad n’ont pas permis d’aboutir à un accord durable. La trêve a ensuite été prolongée par Donald Trump sans échéance précise.

Dimanche, l’Iran a transmis au Pakistan sa réponse à une proposition américaine visant à mettre fin au conflit, mais Donald Trump l’a jugée « totalement inacceptable ».

* traduit de l'anglais par Ayse Betul Akcesme