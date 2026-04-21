Le président américain juge « très mauvais choix » la désignation de Peter Mandelson, dont les liens avec Jeffrey Epstein ont conduit à son éviction

Trump d'accord avec Starmer concernant la nomination controversée d’un ambassadeur lié à Epstein Le président américain juge « très mauvais choix » la désignation de Peter Mandelson, dont les liens avec Jeffrey Epstein ont conduit à son éviction

AA / Washington

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi partager l’avis du Premier ministre britannique Keir Starmer, qui a reconnu une « erreur de jugement » dans la nomination de Peter Mandelson comme ambassadeur du Royaume-Uni à Washington.

« Le Premier ministre Keir Starmer a reconnu avoir exercé un “mauvais jugement” en choisissant son ambassadeur à Washington. Je suis d’accord, c’était un très mauvais choix. Il est toutefois encore temps de se rattraper », a écrit Donald Trump sur sa plateforme Truth Social.

Plus tôt lundi, Keir Starmer a assumé l’entière responsabilité de cette décision et présenté ses excuses, notamment aux victimes du criminel sexuel décédé Jeffrey Epstein.

S’exprimant devant les députés, il a déclaré : « Je veux être très clair : au cœur de cette affaire se trouve un jugement que j’ai porté et qui était erroné. Je n’aurais pas dû nommer Peter Mandelson. J’assume cette décision et je présente à nouveau mes excuses aux victimes du pédophile Jeffrey Epstein, qui ont clairement été lésées par mon choix. »

Figure influente du Parti travailliste, souvent surnommé le « prince des ténèbres » pour son rôle stratégique en coulisses, Peter Mandelson a vu sa carrière politique s’achever après sa démission du parti et de la Chambre des lords.

Nommé ambassadeur aux États-Unis en février 2025, il avait été démis de ses fonctions en septembre, après que Downing Street a indiqué que de nouvelles informations sur l’ampleur de ses liens avec Jeffrey Epstein avaient émergé.

Selon des documents liés à l’affaire Epstein, ce dernier aurait versé environ 55.000 livres sterling (74.000 dollars) entre 2003 et 2004 à Peter Mandelson ou à son partenaire, Reinaldo Avila da Silva, et pris en charge les frais d’études de ce dernier.

Des courriels figurant dans ces documents suggèrent également que Peter Mandelson aurait partagé des informations sensibles du gouvernement britannique avec Jeffrey Epstein après la crise financière de 2008.

* Traduit de l'anglais par Serap Dogansoy