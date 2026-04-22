Si les États-Unis lèvent le blocus du détroit d’Ormuz, Trump affirme qu’« il ne pourra jamais y avoir d’accord avec l’Iran, à moins que nous ne fassions exploser le reste de leur pays, leurs dirigeants compris »

Trump déclare que l’Iran veut maintenir le détroit d’Ormuz fermé pour « sauver la face » Si les États-Unis lèvent le blocus du détroit d’Ormuz, Trump affirme qu’« il ne pourra jamais y avoir d’accord avec l’Iran, à moins que nous ne fassions exploser le reste de leur pays, leurs dirigeants compris »

AA / Washington / Diyar Guldogan

Le président américain Donald Trump a déclaré mardi que l’Iran souhaite maintenir le détroit d’Ormuz fermé pour « sauver la face ».

« L’Iran ne veut pas que le détroit d’Ormuz soit fermé, il veut qu’il soit ouvert afin de pouvoir gagner 500 millions de dollars par jour (ce qui est donc ce qu’il perd s’il est fermé !). Ils disent seulement vouloir qu’il soit fermé parce que je l’ai totalement bloqué (fermé !), donc ils veulent simplement “sauver la face” », a déclaré Trump sur sa plateforme Truth Social.

« Des personnes sont venues me voir il y a quatre jours en disant : “Monsieur, l’Iran veut rouvrir le détroit immédiatement.” Mais si nous faisons cela, il ne pourra jamais y avoir d’accord avec l’Iran, à moins que nous ne fassions exploser le reste de leur pays, leurs dirigeants compris ! »

Plus tôt mardi, Trump a annoncé que Washington prolongerait son cessez-le-feu avec l’Iran afin de laisser le temps à Téhéran de préparer une « proposition unifiée », à la suite d’une demande des autorités pakistanaises.

Le Pakistan a accueilli des discussions entre les États-Unis et l’Iran les 11 et 12 avril après avoir facilité un cessez-le-feu de deux semaines le 8 avril, qui devait expirer mercredi soir, heure de Washington.

Des efforts pour organiser un nouveau cycle de négociations sont en cours, bien que l’incertitude demeure.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz