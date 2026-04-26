Trump déclare que l’assaillant du dîner des correspondants de la Maison Blanche était animé par une « forte haine »

AA/Istanbul/ Yasin Gungor

Le président américain Donald Trump a décrit le suspect de la fusillade liée au dîner de l’Association des correspondants de la Maison Blanche comme un individu profondément haineux, animé par un sentiment anti-chrétien, affirmant sur Fox News que le manifeste de l’assaillant révélait une personne consumée par la haine religieuse.

« Il avait beaucoup de haine dans le cœur depuis un bon moment », a déclaré Trump dimanche, qualifiant le mobile de « fortement anti-chrétien ». Il a ajouté que la famille du suspect était consciente de ses difficultés et aurait « probablement » dû le signaler « de manière un peu plus ferme ».

« Je détestais un type comme ça, une personne malade, mauvaise. Je détestais quelqu’un comme ça, qui change le cours de notre pays », a-t-il ajouté.

Trump a salué la réaction des services secrets, affirmant que l’assaillant « est arrivé en courant comme un coureur de la NFL (National Football League, ligue professionnelle de football américain aux États-Unis) », mais qu’il a été arrêté avant d’atteindre les portes.

Évoquant l’avenir, il a réitéré son projet de construction d’une nouvelle salle de bal sécurisée sur le site de la Maison Blanche, décrite comme équipée de vitres pare-balles d’une épaisseur de près de quatre pouces et de dispositifs anti-drones, située sur « le terrain le plus sécurisé, probablement au monde ».

Le suspect, identifié comme Cole Allen, a été interpellé samedi au Washington Hilton Hotel. Le procureur général par intérim Todd Blanche a indiqué qu’Allen se trouvait « à quelques mètres de franchir le périmètre » lorsqu’il a été arrêté.

Les enquêteurs ont retrouvé à l’hôtel des documents écrits exprimant son intention de viser des responsables de l’administration Trump, ainsi que des propos anti-Trump et anti-chrétiens sur ses réseaux sociaux.

*Traduit de l'anglais par Sanaa Amir