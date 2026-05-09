Lors d’un entretien téléphonique avec une chaîne de télévision française, le président américain a déclaré que les Iraniens « veulent toujours beaucoup conclure un accord »

Trump déclare qu’il « s’attend à recevoir très bientôt des nouvelles » de l’Iran concernant le plan de paix américain Lors d’un entretien téléphonique avec une chaîne de télévision française, le président américain a déclaré que les Iraniens « veulent toujours beaucoup conclure un accord »

AA / Istanbul / Berk Kutay Gokmen

Le président américain Donald Trump a déclaré samedi qu’« il s’attend à recevoir très bientôt des nouvelles » de l’Iran concernant le dernier plan de paix de Washington.

Lors d’un entretien téléphonique avec la chaîne de télévision française LCI, Trump a ajouté que les Iraniens « veulent toujours beaucoup conclure un accord ».

Les tensions régionales se sont fortement accrues depuis les frappes menées par les États-Unis et Israël contre l’Iran le 28 février, qui ont déclenché des représailles iraniennes contre Israël et des alliés américains dans le Golfe, ainsi que la fermeture du détroit d’Ormuz.

Un cessez-le-feu est entré en vigueur le 8 avril grâce à la médiation pakistanaise, bien que les négociations à Islamabad n’aient pas permis de parvenir à un accord permanent. Trump a ensuite annoncé une prolongation de la trêve sans en fixer la durée.

Commentant le cessez-le-feu de la Journée de la Victoire entre la Russie et l’Ukraine, Trump a déclaré « qu’il serait agréable de voir le cessez-le-feu prolongé », ajoutant qu’il « avait lui-même conclu l’accord » avec le président russe Vladimir Poutine et le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz