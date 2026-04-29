« Il m’a dit qu’il aimerait être impliqué dans l’enrichissement, s’il peut nous aider à l’obtenir. J’ai dit : ‘Je préférerais de loin que vous soyez impliqué dans la fin de la guerre en Ukraine’ », déclare le président américain

Trump déclare avoir discuté d’un cessez-le-feu en Ukraine avec Poutine et rejette l’implication russe en Iran « Il m’a dit qu’il aimerait être impliqué dans l’enrichissement, s’il peut nous aider à l’obtenir. J’ai dit : ‘Je préférerais de loin que vous soyez impliqué dans la fin de la guerre en Ukraine’ », déclare le président américain

AA / Washington / Michael Hernandez

Le président américain Donald Trump a déclaré mercredi qu’il avait discuté d’un cessez-le-feu en Ukraine avec le président russe Vladimir Poutine et a indiqué qu’il n’était pas en faveur de l’implication du Kremlin dans les efforts visant à traiter le programme nucléaire iranien.

Trump a décrit la conversation comme étant « très bonne », affirmant qu’il avait « suggéré » que la Russie et l’Ukraine concluent un cessez-le-feu renouvelé.

Le président américain a déclaré que Poutine « pourrait annoncer quelque chose concernant » une trêve sans préciser ce que cela pourrait être, mais a maintenu qu’il préférerait que la Russie ne s’implique pas dans les efforts visant Téhéran et son programme nucléaire.

« Il m’a dit qu’il aimerait être impliqué dans l’enrichissement, s’il peut nous aider à l’obtenir. J’ai dit : ‘Je préférerais de loin que vous soyez impliqué dans la fin de la guerre en Ukraine’ », a-t-il déclaré.

« Pour moi, ce serait plus important. »

Le Kremlin a confirmé plus tôt que les dirigeants avaient parlé pendant plus d’une heure et demie et a indiqué que l’appel avait eu lieu à la demande de la Russie.

Yury Ushakov, conseiller présidentiel russe pour les affaires étrangères, a déclaré aux journalistes à Moscou que Poutine avait dit à Trump que sa décision de prolonger le cessez-le-feu avec l’Iran est « correcte » et offrirait une opportunité de poursuivre les négociations.

« Vladimir Poutine a attiré l’attention sur les conséquences inévitables et extrêmement nuisibles non seulement pour l’Iran et ses voisins, mais aussi pour l’ensemble de la communauté internationale si les États-Unis et Israël recouraient à des actions violentes. Et, bien sûr, l’option d’une opération terrestre en Iran semble complètement inacceptable et dangereuse », a-t-il déclaré.

Concernant l’Ukraine, Trump a souligné l’importance d’une cessation rapide des hostilités et sa volonté de contribuer de toutes les manières possibles, selon le conseiller présidentiel.

« Donald Trump estime qu’un accord qui mettrait fin au conflit en Ukraine est déjà proche », a déclaré Ushakov.



*Traduit de l’anglais par Ayse Bashoruz